back to top
24.9 C
Salto
sábado, noviembre 29, 2025
Luto - Listón negro
InicioSOCIALESFÚNEBRES

Julio Eduardo Mattos Catalogne (Q.E.P.D.)

146

Grupo CREA Salto participa con profundo dolor del fallecimiento de su amigo y compañero Julio acompañamos a su familia en este momento de mucha tristeza y dolor.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/o6vs