Julio Eduardo Mattos Catalogne (Q.E.P.D.)

Martin San Román y María Brites participan con gran tristeza el fallecimiento de Julio.

