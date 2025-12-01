back to top
Julieta Jaureguiberry de Belzarena (Q.E.P.D.)

Fernando Etchart, Laura Llama , sus hijas y respectivas familias, participan con pesar dicho fallecimiento.
Sepelio efectuado.

