JULIETA JAUREGUIBERRY ALARIO (Q.E.P.D.)
Falleció el 29 de noviembre de 2025.
Sus hijos: María Julia y Antonio Escanellas; sus nietos: María Pía y Antonio Correa; Agustina y Gastón Albini; María Magdalena y Carlos Luzardo; sus bisnietos: Esperanza y Victorio Correa Escanellas; demás familiares y amistades participan con pesar dicho fallecimiento y el sepelio efectuado.
Empresa La Salteña.
JULIETA JAUREGUIBERRY de BELZARENA (Q.E.P.D.)
Falleció el día 29 de noviembre de 2025 habiendo recibido los Santos Sacramentos.
Su sobrina: Estela Indart Belzarena y sus sobrinos nietos Valentina Paullier Indart y Juan Martín Suárez; Juan y Paula Abelenda; Agustín y Cecilia Nicora y sus sobrinos bisnietos, participan con profunda pena la partida al Cielo de su muy querida Pocha y acompañan a la distancia a sus primos de toda la Flia Escanellas Belzarena.
Descanse en merecida Paz. Sepelio efectuado.
JULIETA JAUREGUIBERRY de BELZARENA “Pocha” (Q.E.P.D.)
Falleció el 29 de noviembre 2025.
María Elvira Castro y Juan Rodríguez, Liliana Castro y Hermes Meirelles, María José Meirelles y Mauricio Martínez, Cristina Guglielmone y Enrique Darriulat, Monica Gaudín y Oscar Migliaro, María Angélica Devotto y Walter Texeira; participan con muchísima pena su fallecimiento y piden una oración por su alma.
JULIETA JAUREGUIBERRY de BELZARENA (Q.E.P.D.)
Falleció el 29 de noviembre de 2025.
Walter Texeira Núñez, Maria Angélica Devotto, Ignacio, Juan Manuel y Verónica participan con mucho dolor su fallecimiento.
JULIETA JAUREGUIBERRY de BELZARENA (Q.E.P.D.)
Falleció el 29 de noviembre de 2025.
Luis Emilio de León y familia participan con profundo dolor dicho fallecimiento.
JULIETA JAUREGUIBERRY de BELZARENA (Q.E.P.D.)
Falleció el 29 de noviembre de 2025.
Lavadero y Garage De León participan con hondo pesar dicho fallecimiento.
JULIETA JAUREGUIBERRY de BELZARENA (Q.E.P.D.)
Falleció el 29 de noviembre de 2025.
Adriana Martínez, sus hijos Belén de Brum y Emanuel Mattio, Matías de Brum y Lorena Duarte participan con pesar dicho fallecimiento y el sepelio efectuado.
JULIETA JAUREGUIBERRY de BELZARENA “Pocha” (Q.E.P.D.)
Falleció el 29 de noviembre 2025.
Luis María Leglise, Ana Lucía Landa y sus hijos, Luis Ignacio, Lucía, Matías y Ana Isabel, Sergio Lagreca, María Laura Leglise y su hijo Héctor Juan. Sepelio efectuado.
Piden una oración por su alma.