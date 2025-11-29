Julieta Jaureguiberry de Belzarena (Q.E.P.D.)

🙏🏻JULIETA JAUREGUIBERRY de BELZARENA falleció el día 29 de noviembre de 2025 habiendo recibido los Santos Sacramentos. Su sobrina: Estela Indart Belzarena y sus sobrinos nietos Valentina Paullier Indart y Juan Martín Suárez; Juan y Paula Abelenda; Agustín y Cecilia Nicora y sus sobrinos bisnietos, participan con profunda pena la partida al Cielo de su muy querida Pocha y acompañan a la distancia a sus primos de toda la Flia Escanellas Belzarena. Descanse en merecida Paz. Sepelio ya realizado.
