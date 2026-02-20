Jugar 80 minutos con una fractura de peroné

🏟️ Cuando el salteño Eliseo Álvarez desafió la lógica médica

Como salteño de pura cepa, nacido en la Zona Este y forjado en el Ferro Carril FC, Eliseo Álvarez personifica esa garra que a veces suena a cliché, pero que en su caso fue una realidad física, dolorosa y absoluta.

Lo que sucedió en el Mundial de Chile 1962 no fue solo un acto deportivo; fue una muestra de voluntad que desafía la lógica médica.

📍 El Escenario: Arica, 6 de junio de 1962

Uruguay se jugaba la clasificación ante la Unión Soviética de Lev Yashin (la “Araña Negra”). En un fútbol donde no existían los cambios (regla que se implementaría recién en 1970), dejar el campo significaba condenar al equipo a jugar con diez hombres.

⚠️ El Momento de la Fractura

A los pocos minutos de comenzar el partido, Eliseo sufrió un choque violento. El diagnóstico interno era devastador: fractura de peroné. El dolor de una rotura ósea es incapacitante, pero Eliseo, consciente de que su salida dejaba a la Celeste en inferioridad numérica ante una potencia mundial, tomó una decisión irracional para cualquier mortal, pero natural para él.

🛡️ La Hazaña de “Jugar de Poste”

Bajo las órdenes del técnico Juan Carlos Corazzo, y con la pierna literalmente rota, Eliseo Álvarez:

Se hizo vendar fuertemente para inmovilizar la zona lo más posible.

Se ubicó como “puntero izquierdo” , estacionado en una esquina del campo.

, estacionado en una esquina del campo. Su objetivo no era correr, sino hacer bulto y molestar, obligando a un defensa soviético a quedarse con él y así mantener la igualdad numérica en el resto del campo.

“Eliseo lloraba de dolor, pero no se iba. Ver a un hombre parado sobre una pierna rota inspiró a sus compañeros a pelear un partido que parecía perdido”.

Uruguay terminó perdiendo 2-1 con un gol agónico de Valentín Ivanov, quedando eliminado del Mundial.

Sin embargo, el resultado pasó a segundo plano ante la imagen de Eliseo abandonando el campo en andas, habiendo jugado casi 80 minutos con el hueso quebrado. De no creer… ¡pero sucedió!

🏅 “El héroe de Arica”

Al regresar, la prensa mundial no habló solo de la victoria soviética, sino del “Héroe de Arica”. Fue el producto más noble de los campitos salteños, llevando el orgullo de la franja negra de Ferro Carril a la máxima expresión de sacrificio por la camiseta nacional.

Es de esas historias que nos recuerdan que el fútbol, antes que un negocio o un deporte, es un asunto de honor.

Eliseo Álvarez. Salteño. Nunca antes y nunca después, un caso como este.

Un caso conmovedor. Y para siempre.

Aquella selección de Uruguay en el Mundial de 1962, con dos salteños: Pedro Virgilio Rocha y Eliseo Álvarez.

Eliseo Álvarez nació el 9 de agosto de 1940. Falleció en 1999.

