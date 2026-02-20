24.1 C
Juega la «A» y juega la «B»: ¿qué otra cartelera mejor?

Eleazar "Chito" Silva
Por Eleazar "Chito" Silva
55
Tiempo de lectura: < 1 min.

El fútbol masculino Sala sigue al rojo vivo en nuestra ciudad. Este fin de semana, las canchas vibrarán con la emoción de la 1ª División del Campeonato Salteño. Con la Divisional A disputando su 8ª fecha y la Divisional B en su 9ª jornada (ambas cerrando la 1ª rueda). De lo que no hay dudas: cada punto en juego es vital para las aspiraciones de los equipos en la tabla.

Es la cartelera de partidos en todos los casos.

📅 Sábado 21 de febrero

🏟️ Gimnasio: Universitario

⏰ Hora⚽ Partido
19:30 hsUniversitario vs. Tigre
21:00 hsCeibal vs. Ferro Carril

📅 Domingo 22 de febrero

🏟️ Gimnasio: Ferro Carril

⏰ Hora⚽ Partido
19:00 hsJuventus vs. Palomar
20:30 hsBarrio Artigas vs. River Plate
22:00 hsAlmagro vs. Sub 21

🏟️ Gimnasio: Nacional

⏰ Hora⚽ Partido
19:00 hsSol de América vs. Parque Solari
20:30 hsRowing vs. Arsenal
22:00 hsCerro vs. Huracán

🏟️ Gimnasio: Salto Uruguay

⏰ Hora⚽ Partido
20:00 hsCAAS vs. Fénix
21:30 hsPaso del Bote vs. Barcelona
