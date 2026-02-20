Juega la «A» y juega la «B»: ¿qué otra cartelera mejor?

Falleció el 18 de febrero del 2026, a los 76 años de edad. Sus hijos: Daniel y Geovana, Eduardo y Carmen, Luis, Silvia y Sergio, Valeria; sus nietos, sus bisnietos y respectivas familias participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse mañana 19 de febrero a la hora 12:00 en Cementerio Central.
Falleció el 18 de febrero del 2026, a los 79 años de edad. Sus hijos: Amalia, Jose Luis, Bautista, Luis, Carmelo, Jose Nicolas; sus nietos; y respectivas familias participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse mañana 19 de febrero a la hora 09:00 en Cementerio Central.
Falleció el 18 de febrero del 2026, a los 68 años de edad. Su esposa: Blanca Pintos; sus hijos: Juan Eduardo Dávila, Carlos Fabián Dávila, Leonardo Dávila y Néstor Martín Dávila; sus nietos y respectivas familias participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse mañana 19 de febrero a la hora 07:00 en Cementerio de Pueblo Lavalleja.
Falleció el 18 de febrero del 2026, a los 76 años de edad. Sus hijos: Daniel y Geovana, Eduardo y Carmen, Luis, Silvia y Sergio, Valeria; sus nietos, sus bisnietos y respectivas familias participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse mañana 19 de febrero a la hora 12:00 en Cementerio Central.
Falleció el 18 de febrero del 2026, a los 79 años de edad. Sus hijos: Amalia, Jose Luis, Bautista, Luis, Carmelo, Jose Nicolas; sus nietos; y respectivas familias participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse mañana 19 de febrero a la hora 09:00 en Cementerio Central.
Falleció el 18 de febrero del 2026, a los 68 años de edad. Su esposa: Blanca Pintos; sus hijos: Juan Eduardo Dávila, Carlos Fabián Dávila, Leonardo Dávila y Néstor Martín Dávila; sus nietos y respectivas familias participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse mañana 19 de febrero a la hora 07:00 en Cementerio de Pueblo Lavalleja.
El fútbol masculino Sala sigue al rojo vivo en nuestra ciudad. Este fin de semana, las canchas vibrarán con la emoción de la 1ª División del Campeonato Salteño. Con la Divisional A disputando su 8ª fecha y la Divisional B en su 9ª jornada (ambas cerrando la 1ª rueda). De lo que no hay dudas: cada punto en juego es vital para las aspiraciones de los equipos en la tabla.
Es la cartelera de partidos en todos los casos.
📅 Sábado 21 de febrero
🏟️ Gimnasio: Universitario
⏰ Hora
⚽ Partido
19:30 hs
Universitario vs. Tigre
21:00 hs
Ceibal vs. Ferro Carril
📅 Domingo 22 de febrero
🏟️ Gimnasio: Ferro Carril
⏰ Hora
⚽ Partido
19:00 hs
Juventus vs. Palomar
20:30 hs
Barrio Artigas vs. River Plate
22:00 hs
Almagro vs. Sub 21
🏟️ Gimnasio: Nacional
⏰ Hora
⚽ Partido
19:00 hs
Sol de América vs. Parque Solari
20:30 hs
Rowing vs. Arsenal
22:00 hs
Cerro vs. Huracán
🏟️ Gimnasio: Salto Uruguay
⏰ Hora
⚽ Partido
20:00 hs
CAAS vs. Fénix
21:30 hs
Paso del Bote vs. Barcelona
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/gmpn