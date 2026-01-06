JUAN MANUEL SILVA LARROSA (Q.E.P.D.)

Falleció hoy, 6 de enero de 2026, a los 20 años de edad.
Casa de duelo: Domingo M. Barreiro s/n, barrio Los Teros.
Sepelio a realizarse, hora a confirmar.
Empresa Oliden S.A.
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/emz6
Falleció hoy, 6 de enero de 2026, a los 20 años de edad.
Casa de duelo: Domingo M. Barreiro s/n, barrio Los Teros.
Sepelio a realizarse, hora a confirmar.
Empresa Oliden S.A.
Horario:
Diego Monzón
Whatsapp: +598 98 700 004
Email: [email protected]
© 2024+ Diario EL PUEBLO / LISECOR S.A. - v1.0.0 / Miembro de OPI / Depósito Legal
Este portal utiliza cookies para mejorar la navegación.
Manage your cookie preferences below:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.