Juan de los Santos-Martín Lima: ¡Es un campanazo de campeón!

El final del período de pases en la Liga Salteña de Fútbol, ayer viernes. Entrará a regir el tiempo reglamentario para la presentación de consentimientos. Lo de la víspera, un campanazo de campeón del Interior en el caso de Universitario, desde el momento que incorporó a Juan Gabriel de los Santos desde Gladiador y Martín «Yaca» Lima, proveniente de Sud América. En el caso de De Los Santos, se trata del actual lateral por derecha de la selección salteña. Para Martín Lima, vuelta al fútbol de la «A». Hay que tener en cuenta que supo de tiempos en Ferro Carril. Igualmente Universitario torna vigente en el plantel a Gastón Barrientos, quien llegó por primera vez en condición de préstamo. En pocos días más, despunta a la pretemporada, con el primer objetivo en el horizonte: la defensa de su condición de campeón de la Organización del Fútbol del Interior.

Gustavo Silveira a River Plate, Gustavo Carballo a Sud América, Juan Alberto Iriarte a Palomar, Sebastián Cortez a Saladero: Los 30 de la noche final

📋 Período de Pases – Viernes 13 de febrero de 2026

Nombre CompletoCIDel ClubAl ClubCarácter
1Duarte Cartagena, Daniel Agustín50636259Dublín CentralTigreDefinitivo
2De los Santos Dalmao, Cristian Matías48812988CerroSud AméricaDefinitivo
3Montes Sosa, Martín Nicolás54477813TigreDublín CentralDefinitivo
4Rodríguez Lechini, Marcos Sebastián55091971Salto UruguaySud AméricaPréstamo*
5Lima Trindade, Freddy Martín50474704Ferro CarrilUniversitarioDefinitivo
6Silveira Montero, Gustavo Ismael55777155Ferro CarrilRiver PlatePréstamo
7Carballo Alvez, Gustavo Daniel41872757LibertadSud AméricaPréstamo
8Pedrozo Cardona, Jhonny Gabriel55173301SaladeroSud AméricaDefinitivo
9Iriarte Martínez, Juan Alberto34156708Ferro CarrilPalomarDefinitivo
10Barrientos Benites, Gastón Andrés52944365SaladeroUniversitarioDefinitivo
11Sánchez Ceballos, Nathael57329964Salto UruguayPalomarPréstamo*
12Cortéz Rangel, Eros Sebastián55923114LibertadSaladeroDefinitivo
13De los Santos Baliño, Juan Gabriel50759259GladiadorUniversitarioPréstamo
14Torrens Romero, Luis Augusto53095549NacionalSaladeroDefinitivo
15Da Silva Pintos, Gerard Daniel57652206SaladeroGladiadorPréstamo
16García Jacques, Jonathan Alexander57254397River PlateTigreDefinitivo
17Martínez Burlón, Cristopher Alexander56995380Ferro CarrilAlmagroPréstamo
18Rodríguez Ferreira, Yonatan Javier52279859LazaretoCerroPréstamo*
19Martínez Villegas, Angelo Sebastián56513108Salto NuevoCeibalDefinitivo
20Pertusatti Machado, Franco Gabriel55295498CeibalSan EugenioDefinitivo
21Carballo Marín, Jonathan Eduardo52218857LazaretoFloridaDefinitivo
22Ramírez Duarte, Daniel Ezequiel53671668ArsenalAlmagroPréstamo
23Machado Ferreira, Héctor Nicolás56385103Salto UruguayFloridaPréstamo
24De los Santos Fernández, Braian Eduardo55738555CeibalAlmagroPréstamo
25Machado Da Costa, Martín50245545GladiadorHindúDefinitivo
26Sosa Chúa, Andrés52475619LazaretoSaladeroDefinitivo
27Pintos Baptista, Elías Ezequiel56607357LibertadSaladeroPréstamo*
28Sacarrone Bentaberry, Fernando55292117Salto NuevoCeibalS. V. B.
29Olivera Molina, Gonzalo Gabriel56172007Salto NuevoCeibalS. V. B.
30Ferreira Furtado, Jagger55939791SaladeroPalomarDefinitivo

OFI: la Sub 18desde las 19.15′

Es el comienzo de las semifinales en el Campeonato del Litoral Norte, tanto en Sub 18 como en mayores. Después del mediodía de hoy, la partida de los juveniles, bajo orientación técnica de Wilson Cardozo. El partido comenzará a las 19.15′ en el estadio Ing. Raúl Goyenola de Tacuarembó, con una terna de la Liga de Fútbol de Artigas encabezada por Rodrigo Nicolás González, sumándose desde las asistencias, Juan Francisco Desidero y Wilson Daniel Menecez. Salto llega en condición de invicto. En la primera fase ganó todos los partidos que jugó.

APERTURA: WANDERERS 2-1

Montevideo Wanderers derrotó 2 a 1 a Cerro Largo en el estadio Ubilla de Melo, por el inicio de la segunda fecha del Torneo Apertura y llegó a 4 de los 6 puntos jugados. Cosentino abrió el marcador en la primera jugada y Luna aumentó la cuenta a los 14 minutos. Pandiani descontó en el complemento.

PARA HOY

Hora 17: Deportivo Maldonado vs Progreso.

Hora 20.30′-Nacional vs Racing.

PARA MAÑANA

Hora 17: Danubio vs Boston River.

Hora 20.30′: Central Español vs Peñarol.

