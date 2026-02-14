Juan de los Santos-Martín Lima: ¡Es un campanazo de campeón!

El final del período de pases en la Liga Salteña de Fútbol, ayer viernes. Entrará a regir el tiempo reglamentario para la presentación de consentimientos. Lo de la víspera, un campanazo de campeón del Interior en el caso de Universitario, desde el momento que incorporó a Juan Gabriel de los Santos desde Gladiador y Martín «Yaca» Lima, proveniente de Sud América. En el caso de De Los Santos, se trata del actual lateral por derecha de la selección salteña. Para Martín Lima, vuelta al fútbol de la «A». Hay que tener en cuenta que supo de tiempos en Ferro Carril. Igualmente Universitario torna vigente en el plantel a Gastón Barrientos, quien llegó por primera vez en condición de préstamo. En pocos días más, despunta a la pretemporada, con el primer objetivo en el horizonte: la defensa de su condición de campeón de la Organización del Fútbol del Interior.

Gustavo Silveira a River Plate, Gustavo Carballo a Sud América, Juan Alberto Iriarte a Palomar, Sebastián Cortez a Saladero: Los 30 de la noche final

📋 Período de Pases – Viernes 13 de febrero de 2026

Nº Nombre Completo CI Del Club Al Club Carácter 1 Duarte Cartagena, Daniel Agustín 50636259 Dublín Central Tigre Definitivo 2 De los Santos Dalmao, Cristian Matías 48812988 Cerro Sud América Definitivo 3 Montes Sosa, Martín Nicolás 54477813 Tigre Dublín Central Definitivo 4 Rodríguez Lechini, Marcos Sebastián 55091971 Salto Uruguay Sud América Préstamo* 5 Lima Trindade, Freddy Martín 50474704 Ferro Carril Universitario Definitivo 6 Silveira Montero, Gustavo Ismael 55777155 Ferro Carril River Plate Préstamo 7 Carballo Alvez, Gustavo Daniel 41872757 Libertad Sud América Préstamo 8 Pedrozo Cardona, Jhonny Gabriel 55173301 Saladero Sud América Definitivo 9 Iriarte Martínez, Juan Alberto 34156708 Ferro Carril Palomar Definitivo 10 Barrientos Benites, Gastón Andrés 52944365 Saladero Universitario Definitivo 11 Sánchez Ceballos, Nathael 57329964 Salto Uruguay Palomar Préstamo* 12 Cortéz Rangel, Eros Sebastián 55923114 Libertad Saladero Definitivo 13 De los Santos Baliño, Juan Gabriel 50759259 Gladiador Universitario Préstamo 14 Torrens Romero, Luis Augusto 53095549 Nacional Saladero Definitivo 15 Da Silva Pintos, Gerard Daniel 57652206 Saladero Gladiador Préstamo 16 García Jacques, Jonathan Alexander 57254397 River Plate Tigre Definitivo 17 Martínez Burlón, Cristopher Alexander 56995380 Ferro Carril Almagro Préstamo 18 Rodríguez Ferreira, Yonatan Javier 52279859 Lazareto Cerro Préstamo* 19 Martínez Villegas, Angelo Sebastián 56513108 Salto Nuevo Ceibal Definitivo 20 Pertusatti Machado, Franco Gabriel 55295498 Ceibal San Eugenio Definitivo 21 Carballo Marín, Jonathan Eduardo 52218857 Lazareto Florida Definitivo 22 Ramírez Duarte, Daniel Ezequiel 53671668 Arsenal Almagro Préstamo 23 Machado Ferreira, Héctor Nicolás 56385103 Salto Uruguay Florida Préstamo 24 De los Santos Fernández, Braian Eduardo 55738555 Ceibal Almagro Préstamo 25 Machado Da Costa, Martín 50245545 Gladiador Hindú Definitivo 26 Sosa Chúa, Andrés 52475619 Lazareto Saladero Definitivo 27 Pintos Baptista, Elías Ezequiel 56607357 Libertad Saladero Préstamo* 28 Sacarrone Bentaberry, Fernando 55292117 Salto Nuevo Ceibal S. V. B. 29 Olivera Molina, Gonzalo Gabriel 56172007 Salto Nuevo Ceibal S. V. B. 30 Ferreira Furtado, Jagger 55939791 Saladero Palomar Definitivo

OFI: la Sub 18desde las 19.15′

Es el comienzo de las semifinales en el Campeonato del Litoral Norte, tanto en Sub 18 como en mayores. Después del mediodía de hoy, la partida de los juveniles, bajo orientación técnica de Wilson Cardozo. El partido comenzará a las 19.15′ en el estadio Ing. Raúl Goyenola de Tacuarembó, con una terna de la Liga de Fútbol de Artigas encabezada por Rodrigo Nicolás González, sumándose desde las asistencias, Juan Francisco Desidero y Wilson Daniel Menecez. Salto llega en condición de invicto. En la primera fase ganó todos los partidos que jugó.

APERTURA: WANDERERS 2-1

Montevideo Wanderers derrotó 2 a 1 a Cerro Largo en el estadio Ubilla de Melo, por el inicio de la segunda fecha del Torneo Apertura y llegó a 4 de los 6 puntos jugados. Cosentino abrió el marcador en la primera jugada y Luna aumentó la cuenta a los 14 minutos. Pandiani descontó en el complemento.

PARA HOY

Hora 17: Deportivo Maldonado vs Progreso.

Hora 20.30′-Nacional vs Racing.

PARA MAÑANA

Hora 17: Danubio vs Boston River.

Hora 20.30′: Central Español vs Peñarol.

