Juan Carlos «Cacho» Mendietta en EL PUEBLO y la escuela comunitaria de fútbol otra vez.

«Que les sirva para evitar desvíos y para ser mejores»

La Escuelita Comunitaria de Fútbol Infantil viene de lejos. O, por lo menos, de algunos años atrás, cuando Juan Carlos “Cacho” Mendietta se propuso crear un ámbito en favor de los más niños, “sobre todo porque en ese mes de enero las escuelas no funcionan y se pierde socialización. Lo que buscamos es eso: la convivencia, para que la diversión jugando al fútbol sea posible”.

Pero no solo se trata de la pelota como razón.

El “Cacho” de la zona sur, donde algún campito aún queda y la cancha de Tigre es parte del ámbito buscado, otra vez pone en marcha el plan que los anima, porque después de todo enero está ahí nomás, a la vuelta de la esquina.

Con EL PUEBLO, Juan Carlos Mendietta abre el abanico de lo posible otra vez: “porque son los gurises que se juntan. Nuestra escuela comunitaria tiene un aspecto yo diría bien especial: va el niño que quiere ir. Si tiene un championcito a mano, que se lo ponga y vaya. Si no lo tiene, podemos hacer lo posible por conseguirlo. No medimos al niño por lo que tiene o no tiene; para nosotros lo que importa es que ese niño vaya y que no se sienta menos. No hacemos diferencia. No tiene sentido hacerla”.

🚫 CONTRA LOS FLAGELOS DE UN TIEMPO ADVERSO

Desde que la idea nació primero, la idea se impuso después. Por eso es que todos los años la escuelita comunitaria va amaneciendo en la pretensión.

Su Director y colaboradores han tenido la generosidad de sumar reconocimientos a deportistas del medio o personalidades que hacen al espectro social. Juan Carlos “Cacho” Mendietta le pone acento a esa otra búsqueda: “que es hablar con los niños respecto a lo negativo de la consumición de drogas, de alcohol, del cigarrillo”.

Y como muchos de esos niños o adolescentes viven en el barrio, se ha hecho una especie de seguimiento a distancia. “Podemos afirmar que ninguno de ellos, al paso de los años, ha caído en lo que para muchos es una tentación. Es cuando tocamos el tema de la salud, de la importancia de sentirnos sanos y bien aptos para desarrollar una actividad física”.

Por eso hablamos de convivencia y de quienes se suman, sean parte de una razón entre todas. Lo nuestro no pasa por exigir nada para que sean uno más del grupo. Importa la voluntad y el permiso de los padres. Que ellos se sientan bien y que ese mes de enero no pase de largo en la historia de cada uno. Que les deje algo o mucho. Que les sirva para evitar desvíos y para ser mejores.

—ELEAZAR JOSÉ SILVA—

🏟️ ¡Es el barrio de pie con Tigre otra vez!

Ese es el plantel de Tigre:

⚽ Jugadores Pedro Suárez Franco Sosa Rubén Vargas Luis Furtado Enzo Fernández Ernesto Añasco Robert Castro Agustín Ríos Maicol Díaz Alberto Valdez Florencio Silva Bruno de los Santos Lautaro Lombardo Richard Rivero Dardo Torres Rufino Silva Jean Fraga

Federico Silva, Director Técnico.

Juan Piñeiro, ayudante técnico.

El delegado, Julio Silveira.

Para Tigre Fútbol no ha sido un año más, desde el momento en que se propuso el ascenso y ascendió a la Divisional “B”. El equipo del Barrio Cien Manzanas fue el permanente escolta de San Eugenio en las dos ruedas y concluyó solo dos puntos por debajo de los “santos”.

A la hora de la liguilla certificó propiedades y, de última, batiendo a Huracán 2 a 1, abrochó el segundo ascenso.

Hay que tener en cuenta que, al cabo de la segunda rueda, Tigre produjo una diferencia superior a los cuatro puntos en relación al tercer equipo, por lo que supo del beneficio de tres puntos. Con ese puntaje ingresó a la liguilla final. Un tonificante que resultó clave para que la recompensa llegase en tiempo y forma. Lo que Tigre fue a buscar. Lo que Tigre alcanzó.

(Registro gráfico: Vicente Massarino de EL PUEBLO)

🏀 El domingo para el cuarto partido: Juventus o Ferro

Juventus se impuso en los dos primeros partidos, mientras Ferro Carril ganó como local el tercer juego para achicar la diferencia en los play off.

Se viene el cuarto partido, que fue pactado para este domingo 21 de diciembre a las 21.15′, en el Gimnasio “Héctor Llona” de Juventus.

Si Ferro Carril llegase a vencer, la serie se nivelará 2 a 2, por lo que fue fijado para el martes 23 el quinto partido, esta vez en Ferro Carril.

Cabe recordar que Salto Uruguay ya alcanzó la condición de finalista y es el que espera, con un 3-0 terminante a su favor.

