Josefina Núñez destacó apoyo del Jefe de Policía Fabián Severo

Agradecen al Jefe de Policía Fabián Severo por su compromiso con la discapacidad y alertan sobre falencias en el sistema

La presidenta de la Asociación Cero Discriminación y de la Asociación Unidos de Equinoterapia, Josefina Núñez, expresó públicamente su agradecimiento al Jefe de Policía de Salto, Fabián Severo, tras su traslado.

Quiso a traves de las paginas de EL PUEBLO , destacar el compromiso y la cercanía que mantuvo durante su gestión con ambas instituciones y con las familias vinculadas a la discapacidad.

Uno de los gestos que más conmovió a las asociaciones fue la decisión personal de Severo de donar un recado completo para la práctica de equinoterapia.

“Nos despedimos del jefe de Policía después de un año de labor en Salto con sentimientos mixtos, de gratitud y un poco de tristeza también porque ha sido una persona muy cercana a las dos asociaciones que presido”, señaló Núñez.

Recordó que cuando Severo asumió, desde las instituciones se acercaron para presentarse y plantear sus necesidades. “Nosotros, cuando él asumió, nos aceramos a presentarnos, a contarle qué era lo que hacíamos y a pedirle el apoyo dentro de lo que él pudiera como jefe de Policía de Salto, y sin duda lo tuvimos siempre”.

Según destacó el respaldo no fue meramente formal. “Fue invaluable su labor como jefe de Policía y sobre todo por su extraordinaria dedicación a nuestra comunidad. Ha estado muy cerca de nosotras, de los directivos, pero también de los gurises, de nuestros niños y de las familias”.

Un obsequio con fuerte valor simbólico

“Hoy nos toca despedirnos y nos toma por sorpresa un obsequio que ha decidido él, un obsequio personal que era de él y que decidió dejárselo a nuestros gurises”, relató Núñez.

Explicó que los niños de Asociación Cero Discriminación, en su mayoría, también concurren a la equinoterapia por lo que el beneficio alcanza a un amplio grupo de usuarios. “Todas las personas con discapacidad van a poder usar un recado completo, porque bien nos venía. Hay muchas necesidades que tenemos para seguir creciendo en el centro, así que nos vino muy bien”.

Además, destacó que el jefe policial conocía de cerca la disciplina. “Nos ha contado esa historia. Hemos salido juntos en la búsqueda o en la vista de algún predio. La Asociación de Equinoterapia está buscando un lugar y el ha sido muy atento en eso, en preocuparse de ver si se podía lograr un lugar u otro”.

Núñez subrayó que durante este año se concretaron acciones gracias a su impulso. “Facilitó recursos, impulsó acciones concretas que llevamos a cabo. Nos animó muchas veces a realizar gestiones, nos hizo parte de sus celebraciones, nos acompañó siempre desde muy cerca”.

El traslado, reconoció, fue sorpresivo. “Se nos fue muy rápido. Teníamos muchos proyectos que ya estábamos encaminando y nos tomó muy de sorpresa este traslado”. Ahora, las instituciones aguardan poder mantener la misma línea de trabajo con el nuevo jefe policial.

Un sistema con atrasos y carencias

Más allá del reconocimiento, Núñez aprovechó para plantear la situación actual en materia de discapacidad, inclusión y derechos, tanto a nivel nacional como departamental.

“Venimos complicados, venimos muy complicados. Tenemos varias falencias en ASSE, en otros sistemas de cuidados. A nivel nacional estoy hablando. El sistema de cuidados también es como que venimos con mucho atraso”, expresó.

Si bien consideró que el último año fue “atípico” por el cambio de gobierno, sostuvo que ya es tiempo de respuestas concretas. “Yo creo que ya pasó un año, que el gobierno debe arrancar, concretar y atender. Hay muchas dificultades a las cuales las familias de las personas con discapacidad nos vemos enfrentadas”.

Enumeró algunas de las problemáticas: “Falta de recursos, falta de especialistas, falta de turnos, fechas atrasadas, algún que otro beneficio que no está viniendo tampoco”.

Con firmeza planteó que los derechos no deberían depender de los cambios políticos. “Cada cambio de gobierno para las familias es como volver a empezar. Yo creo que se tienen que mantener las leyes a través de los gobiernos, porque no puede ser que cada vez que cambie un gobierno las familias tengamos que volver a salir en lucha y a golpear puertas”.

Falta de referentes y ausencia de acciones

En el plano local señaló que actualmente no existe un referente de discapacidad en el Mides. “Hoy todavía no tenemos referente de discapacidad en el Mides, seguimos sin referente. O sea que el área de discapacidad en Mides está en silencio”.

También mencionó que, tras el ingreso de nuevas autoridades en el área de Desarrollo Social de la Intendencia, se designó una persona como referente, pero —según indicó— no se han registrado avances. “Desde ese ingreso, ya creo que más de siete meses, no ha habido actividad ninguna referida a la discapacidad, tampoco hubo acercamiento a las asociaciones”.

En ese contexto, consideró necesario visibilizar a quienes sí se involucran activamente. “Hay que aplaudir, hay que agradecer y reconocer cuando hay personas que tienen autoridad y que están dentro del gobierno, que se involucran directamente con las familias, que llevan a la práctica y no se quedan en palabras”.

Recordó que Severo insistía en el trabajo articulado. “Siempre hablaba de vincular unos con otros para que las cosas se puedan dar entre todos. Y de esa forma es que logramos que los derechos se cumplan y una mejor calidad de vida para las personas con discapacidad”.

Finalmente, Núñez fue categorica al señalar que «hoy, 2026, este año, seguimos en la lucha”.

