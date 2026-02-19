José Luis De los Santos y la presidencia del Colegio de Jueces

«Si es para seguir, sigo»

La Liga Salteña de Fútbol se encuentra en una encrucijada determinante para el inicio de la temporada 2026. En el centro de la escena aparece la figura de José Luis de los Santos, quien hasta el año pasado llevó las riendas del Colegio de Jueces y hoy manifiesta una postura de total apertura: «Si es para seguir, sigo. No me falta voluntad, porque la tengo». A esa respuesta de «Pipilo» a EL PUEBLO, es como para tenerla en cuenta. Después de todo, es un hombre de fútbol. Es un referente de la Liga.

VOLUNTAD VS REALIDAD ESTRUCTURAL

Si bien el deseo de José Luis De los Santos es firme, su continuidad no es un cheque en blanco. El dirigente es consciente de que su gestión necesita un fortalecimiento del mando para afrontar los desafíos del arbitraje local. Los puntos críticos sobre la mesa son:

* Déficit de Instructores: La preocupación es latente; Salto cuenta actualmente con un solo Instructor activo, lo que limita la formación y el seguimiento técnico del plantel de árbitros. El único vigente es Ruben Ricardo Ricardo Boschetti.

UNA BASE DE 30

* El número mínimo: se estima que se necesitan al menos 30 árbitros para garantizar el inicio de actividades en la Divisional B y el Consejo Único Juvenil (CUJ). Es la cifra base para que la pelota pueda rodar sin contratiempos logísticos. El respaldo de los Clubes: A pesar de las dificultades, el clima político parece soplar a favor de De los Santos. Según trascendidos, contaría con el respaldo mayoritario de las instituciones, quienes valoran su experiencia y conocen la complejidad de un cargo que suele ser «el fusible» de la Liga. Los clubes ven en su figura una estabilidad necesaria para evitar el caos administrativo en el área arbitral.



LA DEFINICIÓN INMINENTE

Todo se resolverá este próximo lunes en el Consejo Superior. Será el momento donde los delegados pongan los votos sobre la mesa y definan si se le otorga a De los Santos el respaldo político necesario para reestructurar el Colegio. Es casi una obviedad establecer que el Colegio de Jueces es una de las áreas más sensibles de la Liga Salteña de Fútbol. La historia no lo desmiente. Y el presente tampoco.

Árbitros, ellos…los nuestros; ¿Cómo paliar el déficit?: Entre la calidad que se resiente y las razones que nunca faltan

El impacto de la escasez de árbitros en el Consejo Único Juvenil (CUJ) de la Liga Salteña de Fútbol no es solo un problema de planillas vacías; es una crisis que afecta la formación integral de los futbolistas y la seguridad del espectáculo. La falta de jueces suficientes (actualmente se maneja una base de 30 para cubrir una demanda que idealmente requiere más de 50) genera un efecto dominó negativo.

Al fin de cuentas, cuando un árbitro debe dirigir tres o cuatro partidos en un fin de semana (entre juveniles y mayores), el agotamiento físico y mental reduce su capacidad de reacción y criterio. Esto deriva en errores técnicos que caldean los ánimos de jugadores y parciales.

EL CÍRCULO VICIOSO DE LA VIOLENCIA

La falta de «calidad» o experiencia en árbitros jóvenes o sobreexigidos ha llevado a incidentes de violencia. En 2025, el CUJ tuvo que suspender actividades tras agresiones a jueces, lo que aleja a nuevos aspirantes por miedo a la exposición. El déficit obliga a veces a jugar sin ternas completas. Un árbitro sin asistentes tiene un campo visual limitado, lo que aumenta las injusticias deportivas en jugadas clave como los fuera de juego o agresiones lejos de la pelota. Tener un solo Instructor para toda la Liga (RTuben Boschetti llegado el caso) es un «cuello de botella».

La calidad se resiente porque:

* No hay seguimiento personalizado ni clínicas de campo frecuentes.

* La formación teórica se vuelve genérica y no se adapta a las situaciones reales del fútbol salteño.

* Sin instructores, no hay quien «scoutee» y pula a los jóvenes talentos del arbitraje para que lleguen rápido

y bien preparados a la Divisional A. La realidad de la Liga Salteña de Fútbol pasa por estos meridianos.

¿CÓMO PALIAR ESTE DÉFICIT?

Para revertir esta situación, la gestión de José Luis de los Santos y el Consejo Superior podrían considerar estas líneas de acción:

Estrategias de Choque (Corto Plazo). Desde EL PUEBLO no se trata de sugerir y si más bien la transmisión de ideas. La Liga es un poco de todos. O de muchos. Garantizar por reglamento la presencia de seguridad (o Art. 222) en canchas de juveniles identificadas como «conflictivas» para que el árbitro se sienta respaldado. Mejorar el viático para los partidos de juveniles, que suelen ser los más desgastantes y peor remunerados, para motivar a los jueces de mayor rango a colaborar en formativas.

LOS QUE TIENEN PERFIL DEPORTIVO

Buscar convenios con la OFI para traer instructores nacionales de forma bimensual y no depender de un solo docente local. Realizar llamados específicos en institutos de formación docente y educación física (ISEF), donde hay jóvenes con perfil deportivo que pueden ver en el arbitraje una salida laboral profesional. Permitir que los alumnos de los cursos de arbitraje debuten como asistentes en categorías menores (Sub-14) bajo la tutoría de un juez experimentado, acelerando su fogueo en cancha. Cabe preguntarse, si lo descrito, es tan complejo a la hora misma de la aplicación. De lo que no hay dudas: la continuidad de José Luis de los Santos el próximo lunes será vital para saber si se mantiene una línea de trabajo o si se busca un giro total en la política arbitral de Salto.

Ledesma que se va y Melo que se queda

Lo apuntado por José Luis de los Santos a EL PUEBLO. El imperativo de disponer de una base de 30 árbitros para poder comenzar sin obstáculos la temporada 2026, tanto en la Divisional «B» como en el Consejo Único Juvenil. En ambas áreas, el punto de partida está fijado para el mes próximo mes de marzo. Sobre el sanducero Robert Ledesma, la ausencia de novedades. Simplemente que se ha perdido contacto con el colegiado sanducero. Es el fin de su ciclo en Salto. A su vez quien se prolongará, será el artiguense MAURO MELO. Más allá de algunas secuencias polémicas que generó en la temporada 2025, no se duda respecto a las condiciones que lo adornan y a una personalidad que no le falta. Si de la composición futura del Colegio de Jueces se trata, «Pipilo» de los Santos tiene dos nombres en carpeta para sumarlos. Llegado el momento, esos nombres se revelarán.

