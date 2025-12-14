Jornada policial en Salto: incendios en contenedores, hurtos, siniestros y una rapiña a una adulta mayor

La jornada dejó múltiples intervenciones policiales distribuidas entre incendios en contenedores, siniestros de tránsito, hurtos a viviendas y comercios, además de una rapiña a una mujer mayor y la condena de un hombre por suministro de estupefacientes.

Incendios en contenedores

Durante el día de ayer y la madrugada de hoy se registraron tres incendios en contenedores de residuos en distintos puntos de la ciudad.

El primero ocurrió a las 12:30 en Doctor Bilbao y Brasil, donde Bomberos trabajó tras la acción inicial de vecinos que sofocaron el foco.

Horas más tarde, a las 19:30, otro contenedor ardió en Agraciada y Joaquín Suárez, siendo nuevamente extinguido por Bomberos.

Ya a las 04:40 de hoy, un tercer contenedor fue incendiado en Juan Carlos Gómez y calle 3 del barrio Horacio Quiroga. En todos los casos se continúa investigando.

Siniestros de tránsito

A las 13:20 de ayer, un motociclista de 18 años resultó lesionado tras impactar con un automóvil estacionado en Gobernador José Joaquín de Viana e Intendente Juan H. Paiva, cuando circulaba en dirección Sur–Norte por la avenida. EMI lo diagnosticó con politraumatismo, otorgándole el alta en el lugar.

Otro siniestro fue reportado a las 21:50 en Orestes Lanza y Marosa Di Giorgio Médici, donde una moto y un auto colisionaron. Una mujer de 42 años, acompañante del birrodado, sufrió escoriaciones varias, siendo atendida en el sitio y dada de alta.

Hurtos en vehículos, viviendas y comercios

A las 17:00, un hombre de 64 años denunció daños y hurto en el interior de su camioneta Chevrolet C10, estacionada en Avenida Blandengues y Agraciada, constatando la rotura de una ventanilla y la falta de un bolso con herramientas.

Media hora más tarde, en un comercio de Uruguay y Sarandí, un hombre vestido con camisa clara habría sustraído un perfume y se retiró del local.

A las 17:50 se reportó otro hurto en un comercio ubicado en Diego Lamas y República Argentina. La encargada constató la puerta frontal abierta, desorden general, la puerta trasera dañada y la falta de una PlayStation 4, un parlante de gran tamaño y varios frascos de vidrio.

Ya en la madrugada, a las 03:10, un hombre de 67 años regresó a su casa en Diego Lamas al 2400, constatando la falta de un televisor de 22 pulgadas y el dormitorio revuelto.

En todos los casos se continúa trabajando en las investigaciones.

Rapiña a mujer de 76 años

A las 07:40 de hoy, en Diego Lamas y Verocay, dos hombres tocaron el timbre de una vivienda y, al abrir la dueña de casa —de 76 años— ingresaron por la fuerza.

La agredieron y le robaron un celular Samsung A01 y un monedero con $3.000.

Fue asistida por personal médico, que diagnosticó politraumatismo leve.

Condena por suministro de estupefacientes

La Jefatura de Policía informó que, tras culminar las actuaciones en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de Segundo Turno, fue condenado L.L.L.A. como autor de reiterados delitos de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas en reiteración real.

La pena fijada fue de 2 años y 5 meses de penitenciaría, con descuento del tiempo de detención y las accesorias legales correspondientes.

