- espacio publicitario -

El MSP convoca este sábado 6 de diciembre a la jornada nacional de vacunación contra el sarampión para todas las personas nacidas desde 1967.

El Ministerio de Salud Pública llamó a la población a participar de la jornada nacional de vacunación contra el sarampión que tendrá lugar este sábado 6 de diciembre en todo el país. La convocatoria se enmarca en las acciones de prevención y control que el MSP viene reforzando ante la actual situación epidemiológica, con el objetivo de asegurar la protección comunitaria y evitar la reintroducción del virus.

La cartera recuerda que todas las personas nacidas a partir de 1967 deben contar con dos dosis de la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y paperas. La verificación del propio esquema es clave: si falta alguna dosis, la recomendación es concurrir al punto de vacunación más cercano durante la jornada.

- espacio publicitario -

En esta instancia especial, se habilitarán múltiples centros en cada departamento, con horarios extendidos y equipos preparados para recibir a quienes necesiten completar su esquema. La información detallada sobre cada punto de vacunación y sus horarios está disponible para consulta pública.

El MSP subraya que la vacunación es la herramienta más efectiva para prevenir el sarampión, una enfermedad altamente contagiosa que puede ocasionar complicaciones severas. La campaña apunta a reforzar la cobertura nacional y facilitar el acceso, promoviendo que cada persona revise su carné y actualice sus dosis.

“Revisá tu esquema y, si te falta alguna dosis, acercate al punto de vacunación más cercano”, es el mensaje central de la jornada, que busca convocar, informar y proteger.

Entre las 18 y las 20 horas del este 6 de diciembre, se llevó adelante la jornada de vacunación contra el sarampión en nuestra ciudad. Esta actividad se llevó adelante en las plazas Flores, del Cerro, en la plaza Estigarribia ,del Ceibal y en la Plaza del Barrio Nuevo Uruguay.

La campaña se hace con el apoyo del MSP, ASSE, CAM y el Gobierno de Salto.

MSP/ASSE Jornada de vacunación contra el Sarampión en Plaza Flores(Cerro), Salto / Fotografías: Eleazar «Chito» Silva



Plaza Estigarribia(Ceibal), Salto / Fotografías: Martín Cabrera, Prensa la 24

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/rtgo