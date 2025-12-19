Jorge Larrañaga Vidal en Salto: duras críticas al gobierno durante el relanzamiento de la Lista 330

- espacio publicitario -

Jorge Larrañaga Vidal “este es el gobierno de la inercia y de la falta de liderazgo”

El senador Jorge Larrañaga Vidal cuestionó duramente al actual gobierno. Habló de un “gobierno de la inercia”, señaló la falta de liderazgo del presidente Yamandú Orsi, criticó la ausencia de un plan claro y defendió el rol del Partido Nacional y la coalición en garantizar la gobernabilidad del país.

En el marco de su visita a Salto por el relanzamiento de la Lista 330, el senador Jorge Larrañaga Vidal realizó una serie de críticas al actual gobierno, señalando lo que considera una preocupante falta de rumbo y liderazgo en los primeros meses de gestión.

“Yo veo y esto es preocupante, y lo digo con muchísimo respeto, pero lo tengo que decir como dirigente político, que este gobierno es el gobierno de la inercia, que está más abocado a destruir cuestiones que se plantearon en el gobierno anterior que a plantear las propias”, afirmó el legislador. En ese sentido, sostuvo que resulta difícil identificar avances concretos. “Si yo pregunto cuáles son los hitos importantes que ha marcado en estos meses de gobierno, es muy difícil encontrarlo. Es muy difícil encontrarlo”, remarcó.

Larrañaga Vidal destacó además el rol que ha tenido el Partido Nacional y la coalición para asegurar la gobernabilidad. “Ahí ha estado el Partido Nacional también y la coalición, prontos para darle gobernabilidad, sacando adelante el presupuesto”, expresó, subrayando que no se puede cuestionar la disposición de la oposición a colaborar. “No se nos puede decir a nosotros que no estamos para empujar. Ahora, hay que decir las cosas como son”, agregó.

Uno de los puntos centrales de su planteo estuvo vinculado al liderazgo político del Poder Ejecutivo. “Vemos un ministro que no tiene plan y vemos un presidente que tiene falta de liderazgo”, sostuvo. En ese marco señaló confusión en la toma de decisiones. “A veces en Torre Ejecutiva, en el piso 11, no se sabe quién manda. Si manda Jorge Díaz, si manda el Pacha Sánchez, de a ratos puede mandar Yamandú Orsi, pero es difícil a veces determinar”, afirmó.

El senador también hizo referencia a recientes declaraciones del presidente Orsi en conferencia de prensa. “A mí me llamó poderosamente la atención y no quiero que se naturalice, que se dijera muy alegremente que él iba a andar a los tropiezos y que eso nosotros lo teníamos que entender”, señaló. “Dijo que se iba a equivocar y que lo iba a seguir haciendo”, añadió.

En ese sentido enfatizó la importancia de la comunicación presidencial. “Nosotros le pagamos el sueldo al principal funcionario del Estado, al que tiene el rol más importante, para que, entre otras cosas, comunique bien”, expresó. “Una de las principales tareas que tiene quien ostenta la máxima responsabilidad política es darle seguridad a todos los uruguayos”, sostuvo.

Larrañaga Vidal puso como ejemplo situaciones sensibles que requieren información clara y oportuna. “Le pedimos que cuando se da tristemente el fallecimiento de un policía, esté al tanto. No puedo creer que las autoridades del Ministerio del Interior no le notifiquen temprano al Presidente sobre un hecho tan grave”, afirmó. “No le pedimos que sepa cuál es la última serie que lanzó Netflix ni que calcule integrales. Le pedimos que comunique lo importante, en forma concreta, contundente y clara”, remarcó.

Finalmente, invitó a reflexionar sobre la capacidad del actual gobierno para enfrentar escenarios críticos. “Imagínense al presidente actual atravesando aquel momento de incertidumbre mundial que fue la pandemia, teniendo que dar mensajes claros y precisos”, planteó, comparándolo con la gestión encabezada por Luis Lacalle Pou. “Uruguay fue ejemplo en vacunación y medidas sanitarias, no solo a nivel regional, sino mundial. Eso es incuestionable”, concluyó, señalando que hoy resulta difícil prever cómo actuaría el actual gobierno ante una crisis de esa magnitud.

