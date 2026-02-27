Joaquín Eduardo Falcao; «El gol más importante en mi carrera»

Joaco Falcao marcó el gol del descuento para Salto, forzó los penales y fue clave en la clasificación. El delantero destacó el trabajo colectivo y la confianza del equipo.

Salto, Selección sub 18

El número nueve de la selección de Salto, vivió el pasado sábado uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva. Ingresó en el segundo tiempo y convirtió el gol del descuento que llevó el partido a la tanda de penales, instancia en la que el equipo salteño logró la clasificación bajo la conducción de Wilson Cardozo.

Formado futbolísticamente desde los 4 años en Deportivo Artigas, Falcao fue construyendo su camino con esfuerzo y perseverancia. Tuvo pasajes por Cerro, también defendió a Universitario, actualmente milita en Hindú. Además, la pasada temporada integró la plantilla titular del equipo del Dos Naciones, sumando experiencia y rodaje competitivo.

Este año marcó uno de los goles más trascendentes de su trayectoria: no fue solo el descuento, fue el tanto que mantuvo con vida a Salto y lo empujó hacia la definición desde los once pasos. Un grito que quedará grabado tanto en su memoria como en la del hincha salteño.

“Joaco”, como lo llaman desde pequeño, refleja humildad y sencillez cada vez que toma la palabra. Sin estridencias, con perfil bajo y mucho trabajo, se ha transformado en una pieza importante dentro del plantel que dirige Cardozo. Su compromiso y su oportunismo en el área lo convierten en un delantero clave, siempre listo para aparecer en el momento justo.

Con esa misma serenidad que muestra dentro y fuera de la cancha, le dejó su mensaje al pueblo salteño, agradeciendo el apoyo y destacando el esfuerzo colectivo que permitió alcanzar la clasificación. Porque detrás de ese gol decisivo hay trabajo, sacrificio y un sueño que sigue más vivo que nunca.

“Fue el gol más importante de mi carrera”, afirmó con emoción tras el partido decisivo. El futbolista destacó que el equipo mostró otra cara en el complemento: “Entramos muy bien en el segundo tiempo y el equipo nos necesitaba”.

Resaltó además la fortaleza del grupo y el respaldo constante que reciben: “Es un grupo tremendo el que tiene la selección. El apoyo y la confianza que nos dan todos los que están junto a nosotros es fundamental”.

También tuvo palabras de elogio para el entrenador Wilson Cardozo: “Wilson es impresionante lo que te enseña. Nos cambió la manera de juego. Veníamos con una idea desde nuestro club y él nos hizo ver otra. Todo el tiempo nos está enseñando. Es un capo. Sabe transmitirnos la idea y nosotros la entendemos perfectamente”.

«Queremos ganar»

Pensando en lo que viene, dejó claro el objetivo: “El partido del fin de semana lo queremos ganar porque es un clásico y porque esta selección está jugando lo que tiene que jugar”.

En cuanto al desarrollo del encuentro ante Tacuarembó, reconoció que el equipo cayó en la propuesta del rival: “Entramos en el juego de ellos. Nos dimos cuenta muy tarde. Empezamos a jugar al pelotazo, que era lo que querían, y no hicimos lo que sabemos: triangular, jugar por abajo, hacer jugadas combinadas y llegar tocando”.

Finalmente, valoró la confianza que mantuvieron pese a las dificultades: “Desde afuera se veía complicado, pero nosotros teníamos fe en que el grupo iba a sacar esto adelante. Por suerte llegó el gol que nos dio la chance de definir el partido”.

