Joaquín Cafáro ganador del Premio ‘Gonchi’ Rodríguez

- espacio publicitario -

Un acto de justicia en el automovilismo uruguayo fue lo que tuvo lugar en la capital del país en la gala que realiza todos los años la fundación ‘Gonchi’ Rodríguez. Reuniendo a la prensa, amantes del automovilismo, autoridades de toda índole, hasta el mismo presidente de la República Yamandú Orsi fue parte de la ceremonia, encargado de entregar el galardón mayor en la noche.

Joaquín Cafáro está ubicado en el cuarto lugar a tan solo diez puntos del primero en el campeonato argentino del Turismo Nacional Clase 2.

Un gran año esta desarrollando este joven quien es oriundo de ombúes de la Valle, Colonia para representarnos en una de las competencias mas fuertes en la vecina orilla.

- espacio publicitario -

Quedan tres fechas para la culminación de la temporada; el 10 de octubre se correrá en Rosario, el 9 de noviembre el circuito de Rio Cuarto, Córdoba será la sede para el ante ultima y para cerrar el año, el 30 de noviembre la finalísima en Mendoza.

Antoine Griezmann Un francés perdido en el ‘Interior’

El futbol no tiene fronteras mucho menos, limites emocionales. Cuando pensamos que distintas figuras del futbol mundial pueden lucir una camiseta de un equipo amateur, pues además de tomar mates y ponerse la celeste por la amistad contraída con jugadores uruguayos, el Francés Antoine Griezmann se ‘calzó’ la casaca del Porongos de Flores y ni lerdos ni perezosos los encargados de manejar las redes del elenco trinitario, desparramaron la imagen por todos los rincones con el fin de arrimar gente a la sociedad de esta institución que en el 2024 fue campeón del interior. Los amigos en la foto junto al francés; Gonzalo ‘Chori’ Castro y el ex capitán de la selección uruguaya Diego Godín. Ambos fueron los defensores del elenco monarca de la temporada pasada en el fútbol uruguayo tierra adentro. El vino, la carne, los mates no faltaron en la cita con el ‘galo’ que vistió la camiseta del Porongos, seguramente esta postal quedará perpetua en las instalaciones del club trinitario.