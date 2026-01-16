Javier Irazún, el arquero que llega a Salto FC desde Florida

«Se muy bien a donde voy»

Parece que es bueno. O muy bueno.

En el caso de JAVIER IRAZÚN, el golero que llegará a Salto Fútbol Club desde Nacional de Florida,

es parte de una trayectoria que en su momento lo llevó por el fútbol profesional. Hasta que pegó la vuelta a su terruño. En la entrevista sostenida con los colegas de FloridaTV, dejó en claro que «para algunos me apresuré en este retorno al fútbol de OFI, pero es lo que yo sentía y no estoy arrepentido»

A Javier no le faltaron opciones para quedarse en el ámbito profesional, pero optó por Nacional de

Florida, hasta que surgió de última una carta que iría a jugar: transformarse en jugador de Salto

Fútbol Club, con la mira puesta en el Campeonato de la Divisional «C» de la Asociación Uruguaya

de Fútbol.

Irazún admite que se trata de una divisional que se ha jerarquizado, tanto desde el producto

de cada equipo, como el factor campo de juego. El arquero no elude un hecho deportivo puntual: el

equipo que patrocinan Suárez y Messi será uno más en la escena del fútbol que vendrá, aunque el

énfasis se pone en Salto Fútbol.

Más allá de los 30 años y con no pocas temporadas sobre sus hombres, Irazún llega a Salto Fútbol Club,

después de reconocer como válida la propuesta. «Porque me hablaron del club, del campo de juego que tiene, del proyecto que no le es ajeno y en definitiva de lo que busquen. Por eso dije que sí. Por eso acepto este reto de venir. Se muy bien a dónde voy y con qué me puedo encontrar»

«Salto Fútbol Club se lleva un arquerazo»

Los contactos de EL PUEBLO no han faltado con colegas de Florida, al efecto más esencial de todos: ir reconociendo a quien defenderá el arco de Salto Fútbol Club. La coincidencia en que se trata de uno de los goleros de mayor jerarquía que ha producido el fútbol de Florida en los últimos años.

«Tiene las condiciones intactas, las que siempre lo distinguió. De lo que estamos seguros aquí es que Nacional pierde un valor sustancial y el fútbol de Florida todo, también», subrayan.

Segunda coincidencia en el factor humano, «porque Javier es de esos tipos que se hacen querer. De los que rápidamente sintoniza con el grupo que sea.

Hay técnicos que piensan que es un líder por naturaleza. Por aquí por Florida no tenemos ninguna duda: Salto Fútbol Club se lleva un arquerazo».

No se descarta «puja de ambiciones»: En la Liga definen «el efecto TV; «herramienta de difusión plena»

Será el lunes próximo cuando sesione el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol. Entre otros aspectos no menos que abarcador, será la inminente suscripción del nuevo contrato con la empresa que fuese, para adquirir los derechos de transmisión de la actividad local por cinco años más. Como es notorio, al 31 de diciembre concluyó el contrato de la Liga Salteña con Cable Visión Salto, planteándose ahora la duda: si la renovación con esta empresa se renueva o caso contrario, surge en el horizonte inmediato otro competidor. El hecho es que no parece descartarse «puja de ambiciones» en torno a los derechos televisivos del fútbol salteño, por lo que una segunda opción estaría planteada. El pliego de condiciones podrá surgir sin más trámite desde la Liga, sabiendo que el interés podría estar implicando a DOS EMPRESAS del medio. De lo que no hay dudas es que en estos cinco años transcurridos, las emisiones de fútbol tanto en una como en otra divisional, han producido el efecto buscado: «que se transforme en una herramienta de difusión plena». La optimización de los recursos al alcance, la tecnología que se inserta en los mecanismos de difusión de las divisionales, han compuesto una realidad a favor de lo que se pretende: que el fútbol de la Liga Salteña llegue a la mayor cantidad de hogares posibles. En la sesión del lunes, el nuevo contrato se convertirá en una de las temáticas centrales y que determina cierta urgencia. Hay que tener en cuenta que en los primeros días de marzo se inicia la temporada en el fútbol de la Divisional «B» y no es descartable que sea la primera divisional que tendrá la chance de ser emitida desde la televisión. La conformidad está planteada con respecto a CableVisión Salto, pero también se reconoce que el cauce estará abierto hacia otro pretendiente, que precisamente, no faltaría a la cita. Por no resta menos que ratificar lo descrito en el inicio: «la puja de ambiciones» no está tan lejos de crecer como opción al paso de los días que vienen.

