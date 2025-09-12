back to top
Jacarandá y Burutaran triunfaron en la pista Brangus del Prado

Martin Ferreira Pinto
Por Martin Ferreira Pinto
23
Tiempo de lectura: 1 min.
Diario EL PUEBLO digital
El presidente de Brangus de nuestro país, Nicolás Correa, celebró con satisfacción la participación de la raza en una nueva edición de la Expo Prado, donde se presentaron unos 40 ejemplares y la jura estuvo a cargo del técnico argentino Pedro Borgatello.

“Fue otro Prado cargado de emociones, reencuentros y con un muy buen nivel de animales en pista. El jurado destacó el biotipo, la preparación y la calidad general de los ejemplares. Eso nos muestra que vamos por un buen camino”, señaló Correa.

El dirigente subrayó la conformidad con el trabajo realizado en la pista: “Las decisiones fueron muy justificadas y mantuvieron una línea tanto en hembras como en machos, lo que da fortaleza y transparencia a los fallos”.

Además, destacó la presencia de los presidentes de las asociaciones de Argentina y Brasil, lo que refuerza los vínculos regionales: “Tenemos un intercambio fluido de genética e información. Los DEB (Doble Enganche Brangus)que usamos son medidos en toda Sudamérica y eso enriquece a todos los criadores”.

Consultado sobre el presente de la raza en Uruguay, Correa fue claro: “Estamos en un momento de crecimiento. Cada año se suman nuevas cabañas y criadores. Eso nos llena de orgullo y es un desafío para cuidar lo construido, pensando también en las próximas generaciones”.

En cuanto a la próxima zafra de reproductores, expresó optimismo: “Venimos en una cresta y la expectativa es buena. La ganadería está apreciando a las hembras, y eso se traslada a los toros y a la genética. Ojalá se mantenga, porque significaría fluidez en los negocios y un nuevo empuje para seguir apostando a la mejora continua”.

Resultados de la Jura Brangus en el Prado 2025
Gran Campeón Macho: Cabaña Jacarandá
Reservado Gran Campeón Macho: Cabaña La Perdiz
Tercer Mejor Macho: Cabaña El Trafoguero
Gran Campeona Hembra: Rafael Burutaran
Reservada Gran Campeona Hembra: Cabaña Jacarandá
Tercera Mejor Hembra: Arrospide, Abella y Campo Norte

