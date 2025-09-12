Jacarandá y Burutaran triunfaron en la pista Brangus del Prado

- espacio publicitario -

El presidente de Brangus de nuestro país, Nicolás Correa, celebró con satisfacción la participación de la raza en una nueva edición de la Expo Prado, donde se presentaron unos 40 ejemplares y la jura estuvo a cargo del técnico argentino Pedro Borgatello.

“Fue otro Prado cargado de emociones, reencuentros y con un muy buen nivel de animales en pista. El jurado destacó el biotipo, la preparación y la calidad general de los ejemplares. Eso nos muestra que vamos por un buen camino”, señaló Correa.

El dirigente subrayó la conformidad con el trabajo realizado en la pista: “Las decisiones fueron muy justificadas y mantuvieron una línea tanto en hembras como en machos, lo que da fortaleza y transparencia a los fallos”.

Además, destacó la presencia de los presidentes de las asociaciones de Argentina y Brasil, lo que refuerza los vínculos regionales: “Tenemos un intercambio fluido de genética e información. Los DEB (Doble Enganche Brangus)que usamos son medidos en toda Sudamérica y eso enriquece a todos los criadores”.

Consultado sobre el presente de la raza en Uruguay, Correa fue claro: “Estamos en un momento de crecimiento. Cada año se suman nuevas cabañas y criadores. Eso nos llena de orgullo y es un desafío para cuidar lo construido, pensando también en las próximas generaciones”.

En cuanto a la próxima zafra de reproductores, expresó optimismo: “Venimos en una cresta y la expectativa es buena. La ganadería está apreciando a las hembras, y eso se traslada a los toros y a la genética. Ojalá se mantenga, porque significaría fluidez en los negocios y un nuevo empuje para seguir apostando a la mejora continua”.

Resultados de la Jura Brangus en el Prado 2025

Gran Campeón Macho: Cabaña Jacarandá

Reservado Gran Campeón Macho: Cabaña La Perdiz

Tercer Mejor Macho: Cabaña El Trafoguero

Gran Campeona Hembra: Rafael Burutaran

Reservada Gran Campeona Hembra: Cabaña Jacarandá

Tercera Mejor Hembra: Arrospide, Abella y Campo Norte