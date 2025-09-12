Iturburo, el goleador que no vino a Salto

- espacio publicitario -

«Hay gente que no entiende; el fútbol de OFI es amateur»

Amílcar Caula, colega de larga data en el oficio y referente del periodismo del Interior desde su portal en Florida, compartió en la víspera un testimonio que no debe pasar desapercibido.

Se trata del goleador que no pudo integrar la delegación de Atlético Florida por razones laborales, cuando el equipo enfrentaba a Universitario en el Parque Juan José Vispo, en la Copa Uruguay.

No está de más suponer que algún equipo salteño pueda, llegado el momento, transitar por este tipo de situaciones. Claramente, quienes organizan parecen ignorar las realidades del fútbol del Interior y actúan en consecuencia.

📢 Testimonio

Adelanto de Solo Deportes (miércoles):

El goleador de Atlético, Gustavo Iturburo, no pudo viajar a Salto.

En diálogo con Solo Deportes, dijo:

«Hace un mes que tengo nuevo laburo. Faltar al trabajo me podría traer consecuencias que debo cuidar. Tengo una hermosa familia detrás. Me encanta el fútbol, pero ir a Salto para mí es complicado. Parece que hay gente que no entiende que el fútbol de OFI es amateur y muchos colegas quizás debieron enfrentar la misma situación. Una verdadera pena.»

🥊 El boxeo será en Almagro

¡Guante por guante!



Se llevó a cabo la conferencia de prensa del evento de boxeo que se realizará el 13 de septiembre en el Club Almagro.

La pelea de fondo será Mario Furtado vs Andrés Costa, pactada en peso welter a 4 asaltos. Fiscalizará el evento la Comisión Uruguaya de Boxeo Profesional y Amateur.

Participaron de la presentación:

Marcelo García Da Rosa , Coordinador de Deportes del Gobierno de Salto.

, Coordinador de Deportes del Gobierno de Salto. Ambos pugilistas profesionales.

Pablo Catela , presidente de Almagro.

, presidente de Almagro. Rafael Sosa Pintos , promotor.

, promotor. Jorge Rodríguez y Roberto Machado, referentes del boxeo local.

Una velada prometedora e invitación abierta: en Almagro es la cita.

👩‍🦰⚽ Fútbol Femenino

Primera fecha de la Liguilla de Oro



Tras el Campeonato Clausura con la consagración de Ceibal (también ganador del Apertura), llega el tiempo de las definiciones en el Fútbol Femenino de la Liga Salteña, con el inicio de la Liguilla de Oro.

🏆 Liguilla de Oro – Primera fecha

📍 Campo de juego: Parque Rufino Araújo

📅 Domingo 14 de septiembre

Hora Partido Árbitros 09:00 Ferro Carril vs Salto Uruguay Ivo Moreira, Didier Cuello, Gimena Rodríguez 11:00 Ceibal vs Universitario Didier Cuello, Ivo Moreira, Gimena Rodríguez

🥈 Liguilla de Plata – Primera fecha

📍 Campo de juego: Peñarol

📅 Sábado 13 de septiembre

Hora Partido Árbitros 20:00 Peñarol vs Nacional Luciana Pereira, Juan Suárez, Cristian Massaroni

🎟️ Entradas

A partir de 12 años: $150.