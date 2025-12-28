Irigoyen confirmó que la Intendencia de Salto ya licitó financiamiento a largo plazo por hasta USD 60 millones para obras, pago de deudas y ordenamiento financiero

Nicolás Irigoyen, Director de Hacienda de la Intendencia de Salto en diálogo con EL PUEBLO, informó que el gobierno lanzó este lunes la licitación para un financiamiento a largo plazo de hasta 60 millones de dólares, destinado mayormente a obras y a reestructurar deudas, lo que permitirá presentar un presupuesto con fuerte carga en inversión, lo que se concretará antes del 10 de enero.

– Previo a la aprobación de la solicitud del Ejecutivo de la financiación a largo plazo de hasta 60 millones de dólares, habíamos charlado en EL PUEBLO que eso podía predisponer a la presentación de un presupuesto o de otro. ¿Cómo queda el escenario ante esta aprobación por la Junta Departamental?

– Es correcto, pero déjame decirte que este lunes a las 10 de la mañana aproximadamente sacamos a la calle la licitación pública, la 42605 de 2025 ya está publicada en Compras Estatales, que permite recibir ofertas hasta el 28 de enero con alguna potencial prórroga que pida alguno de los oferentes. Así que ya está en la calle, ya se puede descargar el documento y comprar el pliego, que permitirá a los interesados poder ofertar bajo las condiciones que se votó en la Junta Departamental para el financiamiento a largo plazo, así que eso está en la cancha y es un mojón importante.

- espacio publicitario -

– ¿Por cuánto sería el monto de esta licitación? Pregunto porque en una charla anterior con el Secretario General dijo que no estaba previsto sacar el monto completo en una sola oportunidad, sino que se podía realizar en varias veces y de acuerdo con las necesidades de ejecución de obras.

– Entiendo que lo que Walter te comentó es que el dinero no vendría en una sola partida sino en partidas anualizadas conforme al avance de las obras o conforme al avance del proceso también al pago de deudas pasadas, pero eso ya está en la calle por un monto de hasta 60 millones de dólares, en realidad su valor es en unidades indexadas y de hasta 20 años, lo que dependerá también de las ofertas que vengan en el mercado, que obviamente tendrá un proceso de análisis con la Comisión Evaluadora que analizará la mejor herramienta para Salto.

- espacio publicitario -

– Bien, ahora cuénteme cómo predispone el presupuesto con esta chance del financiamiento a largo plazo.

– Lógicamente que el presupuesto cambia por varias razones. Primero que nada, a nivel plan de obras, vamos a tener la posibilidad de hacer muchísimas más cosas porque muchas de ellas van a estar previstas o presupuestadas y con el financiamiento a largo plazo. A su vez, eso tiene el espejo, por decirlo de alguna manera, que es reflejar el pago de cuotas e intereses tanto del fideicomiso Daymán como del nuevo financiamiento a largo plazo que preveamos. Por tanto, ese presupuesto va a estar cargado de inversión y al mismo tiempo cargado del pago de las cuotas previstas según lo que hemos conversado con el Tribunal de Cuentas y el flujo que le hemos mandado al Tribunal. Así que en ese marco es un presupuesto que va a tener mucha más carga de inversión y también la carga del pago de intereses y amortizaciones. Así que en eso venimos trabajando y después también de las propuestas innovadoras que vendrán en el marco del articulado.

El presupuesto tiene en grandes rasgos tres partes. Lo que es concretamente el organigrama de lo que va a ser el gobierno con nuestro presupuesto. La otra parte que es concretamente el rubrado en sí mismo de todo lo que van a ser los números. Y lo tercero, es todo lo que es el articulado, aquella creación de facúltese todo lo que tiene que ver con el rubrado, que es una parte más de carácter legal y formal que de carácter netamente numérico. En ese marco estamos trabajando. Nuestra intención es presentarlo obviamente previo al final del plazo que es el 10 de enero. Estas son semanas complicadas porque quedan muy cortadas y cortas con la situación de Navidad, de Año Nuevo y después también del 6 de enero que queda cortada por Reyes, un martes. Pero entendemos que vamos a estar con los plazos acordes como corresponde.

– De acuerdo con el plan original que planteó el Intendente, lo traduzco a dinero, se está hablando de aproximadamente invertir 35 millones de dólares en obras y unos 26 millones de dólares para pagar deudas del gobierno anterior, ¿es así?

– El 40% del dinero que venga del financiamiento a largo plazo está pensado para cancelar deudas de mediano y corto plazo, cambiar y estructurar también la situación de la casa de la Intendencia, después el restante 55% está pensado netamente para obras. Y hay un 5% que siempre hay que dejar de contingencia para cualquier imprevisto que suele suceder en las propias obras. Así que linealmente se podría decir que el 60% del dinero que ingrese va a ser para obras y el 40% directamente para financiar o reestructurar la deuda de mediano o corto plazo. Y a su vez también, tenemos una novedad que consideramos interesante y que se vio en la Resolución del Intendente, es la creación de esa comisión de seguimiento, que es bien prolija y profesional que hace a la transparencia del proceso. Eso me deja muy tranquilo y con la conciencia de saber que vamos a estar siendo observados minuto a minuto, que eso también obliga a ser mucho más celoso en el control.

– A ese dinero que va a estar llegando por este financiamiento, ¿se sumaría todo lo demás que viene por partidas del gobierno nacional?

– Correcto, el plan de gobierno de Albisu siempre marcaba la intervención del 100% de la infraestructura de la ciudad, así que obviamente para eso las grandes obras se harán desde el dinero del financiamiento a largo plazo, que él siempre viene mencionando. Esa imagen creo que es bien interesante, de 20 kilómetros de avenidas, que incluye obviamente su propia luminaria, bacheo, todo lo que tiene que ver con cordón cuneta, etc. Y a su vez, con el dinero que habían mencionado, tanto de las arcas de la Intendencia como los dineros provenientes del gobierno nacional o con partidas nacionales, se va a hacer todo el restante de la ciudad. Creo que basta solo con caminarla para saber que necesita urgentemente una intervención. Y ni que hablar también todo lo que tiene que ver con la ruralidad que sabemos que las propias lluvias del fin de semana dejaron varios destrozos, así que naturalmente hay que salir de manera rápida a intervenir todo lo que tiene que ver con la zona rural.

– En el debate por el financiamiento, la oposición dijo que todavía quedaba por ejecutar unos $ 75 millones de la OPP y que eso se podía perder a fin de año si no se ejecutaba. A la semana, la Intendencia informó de la compra de maquinaria por un valor de $ 35 millones. ¿Esos 35 millones son de la plata que se denunció por la oposición, queda plata para invertir o se puede llegar a perder como se denunció?

– Nosotros vamos a certificar el 100% del dinero que hay que certificar, ya sea en obras o concretamente en maquinaria, Así que quizás eso fue un comentario apresurado por alguna información no actualizada. Recuerda que asumimos el gobierno a mitad de año, por tanto, la responsabilidad en caso de que eso sucediera sería compartida. Entonces, es una denuncia que carece al menos de una rigidez técnica en cuanto a la información actualizada. Así que no habrá pérdida de ninguna partida para los salteños tanto por la ejecución que estamos haciendo como por la ejecución que también hizo el gobierno en los seis meses que le tocó gobernar del año que está corriendo.

– Parafraseando a un presidente argentino, ¿la casa ahora está en orden en la Intendencia con la aprobación de este financiamiento y el presupuesto que se va a presentar?

– No, la casa va a estar en orden cuando empecemos a tener ese dinero. Hoy no es más que una aprobación por parte de la Junta Departamental de Salto para que salgamos a buscar ese dinero y que el mercado financiero nos lo de. Una vez que ese dinero empiece a venir a las arcas de la Intendencia, empezaremos a poner la casa en orden. Hoy lo que estamos haciendo es ordenarnos en base a las herramientas que tenemos. Hemos hecho algunos cambios que nos están repercutiendo en el día a día y en la caja de la Intendencia, pero sería aventurado decir que la casa está en orden hoy cuando todavía no tenemos el 100% de las herramientas que necesitamos para ordenar la casa. Ahora bien, cuando el dinero empiece a llegar, es una obligación de este Ejecutivo que la casa esté en orden.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/2sut