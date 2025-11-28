Invitan al taller virtual “Circuitos en Acción: del mapa a las experiencias”

- espacio publicitario -

La Región Salto Grande convoca a la comunidad turística regional a sumarse al taller participativo virtual “Circuitos en Acción: del mapa a las experiencias”, una instancia de trabajo colaborativo cuyo objetivo es seguir avanzando en la construcción conjunta de los circuitos turísticos binacionales. La propuesta se enmarca en el proceso de integración turística que desde hace años une a Uruguay y Argentina en esta región fronteriza.

El encuentro está dirigido a referentes y equipos de turismo de la Región Salto Grande, conformada por las microrregiones Tierra de Palmares y Salto Grande (Entre Ríos, Argentina), así como el departamento de Salto (Uruguay). La invitación se extiende a representantes de áreas municipales y departamentales de turismo, prestadores de servicios, gestores de atractivos y actores vinculados al desarrollo turístico regional.

Según los organizadores, el taller busca generar un espacio de intercambio, diálogo y planificación conjunta, con la intención de fortalecer la articulación binacional y avanzar hacia la creación de experiencias turísticas integradas capaces de potenciar el desarrollo económico y cultural de ambos lados del río.

- espacio publicitario -

La actividad se realizará el miércoles 3 de diciembre, de 09:00 a 10:30 horas, en modalidad virtual vía Zoom.

Para participar, está disponible el formulario de inscripción:

👉 https://forms.gle/bNh72fd7nYeUFGqq8

La convocatoria remarca que la mirada de cada actor es fundamental para continuar construyendo, de manera conjunta, el futuro turístico de la Región Salto Grande.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/7ujc