Intentos de hurto, incendios y siniestros de tránsito en Salto

Salto, 28 de Noviembre de 2025

DETENIDO POR INTENTO DE HURTO

A la hora 08:45, personal policial concurrió a un comercio ubicado en Avenida Manuel Patulé por una tentativa de hurto. El usuario, un hombre de 38 años, informó que al llegar a su local vio a un individuo hurtar dos palets. Al gritarle para que los dejara, el autor abandonó los objetos y se fugó hacia barrio Horacio Quiroga.

En calle 4, a la altura del 2000, personal policial identificó y registró a un joven de 24 años cuyas características coincidían con las aportadas por la víctima. Fue detenido por disposición de Fiscalía. Se continúa con las actuaciones.

PRINCIPIO DE INCENDIO EN CASA DE FAMILIA

A la hora 13:30, personal policial y Bomberos concurrieron a una vivienda ubicada en Gobernador de Viana al 1400 por un incendio. La usuaria, de 21 años, informó que se incendió una garrafa y la cocina. El foco ígneo ya se encontraba controlado al arribo de las autoridades, gracias a la rápida acción de las personas presentes.

No se registraron lesionados. Continúan las actuaciones.

Salto, 29 de noviembre del 2025

SINIESTRO DE TRÁNSITO ENTRE DOS MOTOS

Siendo la hora 18:25 del día de ayer, personal policial concurrió a Avenida Paraguay y Héctor Gutiérrez Ruiz por un siniestro de tránsito entre dos motocicletas.

Una moto Winner, conducida por un hombre de 51 años y con un acompañante masculino, circulaba al Oeste cuando impactó con una moto Baccio PX 125 cc conducida por una joven de 20 años.

Como resultado:

Acompañante de la Winner: “politraumatizado, TEC sin pérdida de conocimiento”, trasladado al HRS.

“politraumatizado, TEC sin pérdida de conocimiento”, trasladado al HRS. Conductora de la Baccio: “politraumatismo leve, traumatismo en rodilla izquierda”, alta en el lugar.

Brigada de Tránsito trabajó en el hecho.

DETENIDO POR HURTO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS

A la hora 01:50, en Avenida Manuel Oribe y Concordia, personal de Investigaciones identificó a un hombre de 30 años que circulaba en bicicleta con dos bolsas de arpillera. Dentro de ellas había frenos, bozales y varios medicamentos de uso veterinario para equinos, sin justificar procedencia.

Tras recorridas, se ubicó a la víctima, un hombre de 37 años, quien indicó que los objetos habían sido hurtados desde un galpón en el fondo de su vivienda, ubicado en 18 de Mayo y Pedro Campbell.

Enterada Fiscalía, se dispuso la detención del implicado. Se continúa trabajando.

SINIESTRO DE TRÁNSITO – UNO LESIONADO GRAVE

A la hora 02:00, personal policial concurrió a Costanera Norte César Mayo Gutiérrez y Avenida Apolón de Mirbeck por un siniestro de tránsito.

El conductor de una moto Honda, de 23 años, manifestó que circulaba hacia el Norte cuando colisionó de frente con un automóvil conducido por un hombre de 29 años, quien habría intentado girar a la izquierda.

La víctima presentó: «traumatismo de cráneo y posible fractura de fémur», siendo trasladada al HRS.

Se trabaja en el hecho.

INCENDIO EN VIVIENDA – PÉRDIDAS TOTALES

A la hora 03:50, Policía y Bomberos concurrieron a calles 4 y 7, barrio Horacio Quiroga, por incendio en vivienda.

Personal de Bomberos trabajó en la extinción del fuego, constatándose pérdidas totales.

La finca estaba sin moradores al momento del hecho. Se continúan las actuaciones.

