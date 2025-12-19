Intento de contrabando por el río Uruguay terminó con dos detenidos y mercadería incautada

- espacio publicitario -

Un operativo de patrullaje realizado este jueves permitió frustrar un presunto intento de contrabando en aguas del río Uruguay, en jurisdicción del departamento de Salto.

Según el comunicado oficial N.º 006/2025, próximo a la hora 13:30, personal policial que se encontraba patrullando a bordo del móvil ARN 2424, en las inmediaciones del Club Polo de Salto —a la altura del kilómetro 338.500 del río Uruguay—, observó una embarcación que navegaba en dirección a la costa uruguaya.

De acuerdo a lo informado, los efectivos advirtieron que los ocupantes de la embarcación arrojaron un bulto hacia la ribera. Ante esta situación, se procedió de inmediato a la incautación de la mercadería y de la embarcación, así como a la detención de sus dos tripulantes, ambos de nacionalidad argentina.

- espacio publicitario -

En el procedimiento se incautaron varias prendas de vestir, además de una embarcación de color negro equipada con motor fuera de borda marca Yamaha.

Tomó intervención la Administración de Aduanas de Salto, que estableció un valor primario total de la mercadería, la embarcación y el motor en $ 220.700 pesos uruguayos.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de 3er Turno, que continúa con las actuaciones correspondientes.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/4rl4