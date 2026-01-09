Intensa jornada policial en Salto: incendios, hurtos, arrebato y siniestro de tránsito

Salto, 8 de enero de 2026.

1. INCENDIO EN FINCA.

A la hora 20:36 del día de ayer, un usuario se comunicó al servicio de emergencias 9-1-1, dando cuenta de que en la intersección de calles 6 y 4 del barrio Horacio Quiroga se estaría incendiando una finca. Se derivaron equipos de Bomberos y personal policial. Una vez en el lugar, se corroboró lo manifestado; personal de Bomberos logró extinguir el fuego, resultando la finca con pérdidas totales. No hubo personas lesionadas.

2. ARREBATO DE CELULAR.

A la hora 22:20 del día de ayer, en una vivienda ubicada en calle 2 del barrio Calafí, una persona mayor de edad denunció que se encontraba en el frente de su casa cuando se le apersonó una mujer, quien le arrebató el celular de las manos y se dio a la fuga junto a un hombre que la esperaba en una moto. Trabaja Investigaciones.

3. HERIDO DE ARMA BLANCA.

Próximo a la hora 23:30 del día de ayer, se tomó conocimiento del ingreso a Emergencia del Hospital de Salto de un masculino mayor de edad, herido de arma blanca en la zona del abdomen. Entrevistado, manifestó que mantuvo una discusión con otro hombre en el barrio La Tablada, resultando con la herida antes mencionada, no siendo su deseo realizar denuncia. Visto por el médico de guardia, se diagnosticó “herida corto punzante, pasa a tomógrafo”. Los hechos fueron puestos en conocimiento del señor Fiscal de Turno, quien impartió directivas para el caso. Se trabaja.

4. DETENIDO POR HURTO EN CASA DE FAMILIA.

Próximo a la hora 23:40 del día de ayer, en calle Osimani y Llerena, a la altura del 1900, el propietario de una vivienda denunció que se ausentó desde la mañana y, al regresar, notó el portón abierto, la casa en total desorden, sin luz ni agua, constatando la faltante de copas y vasos, 500 (quinientos) dólares americanos y 4.000 (cuatro mil) pesos uruguayos. De acuerdo a información recabada en el lugar, testimonios y registros de cámaras de videovigilancia, se logró identificar al presunto autor, quien además se encuentra requerido por otros hechos. Inmediatamente, los equipos efectuaron recorridas por la zona, logrando ubicar y detener al hombre en la intersección de Av. Apolón de Mirbeck y Av. Líber Seregni. Se continúa trabajando.

5. HURTO.

En la madrugada de hoy, a la hora 03:20, en calle Vilardebó a la altura del 700, una persona mayor de edad denunció que se levantó para ir al baño y escuchó ruidos, pensando que se trataba de su compañero de cuarto. Al salir, observó a un hombre en el interior de su domicilio, quien se dio a la fuga por el balcón, hurtándole una mochila tipo camuflada que contenía una carpeta con cartas. Trabaja Investigaciones.

1. SINIESTRO DE TRÁNSITO.

Próximo a la hora 05:40 del día de hoy, personal policial concurrió a la intersección de calles Intendente Orestes Lanza y Juan Díaz de Solís por un siniestro de tránsito. En el lugar se estableció que una camioneta marca Nissan, conducida por un masculino de 54 años, que circulaba por calle Orestes Lanza, colisionó con una motocicleta marca Zanella, conducida por una femenina de 39 años, que transitaba por calle Juan Díaz de Solís. La conductora del birrodado fue asistida en el lugar por una unidad médica, que emitió como diagnóstico primario: “Politraumatizada, TEC sin pérdida de conocimiento”, siendo posteriormente trasladada al Hospital Regional Salto. Se trabaja.

2. MOTO RECUPERADA Y CONDUCTOR REQUERIDO.

Próximo a la hora 11:20 del día de hoy, personal policial identificó una motocicleta en circulación por calle Arenal Grande, entre Av. Gaboto y Av. Enrique Amorim. Al verificar en el sistema de Gestión y Seguridad Pública, se constató que el vehículo figuraba como hurtado. El conductor, de 29 años, al momento de la intervención también presentaba requisitoria pendiente por otro evento. Se procedió a la incautación del birrodado y al traslado del involucrado para la realización de los trámites correspondientes. Se trabaja.

