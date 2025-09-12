Intensa jornada policial en Salto: hurtos, detenciones e incendio en finca

11 de septiembre de 2025

Hurto en interior de vehículo

A la hora 08:50 de hoy, personal policial concurrió a calle Charrúa a la altura del 1500 por un hurto en el interior de un vehículo. En el lugar se entrevistó a un hombre de 31 años de edad, quien manifestó que había dejado su auto marca Kia Picanto estacionado en la vereda frente a su domicilio y al salir constató daños en los vidrios traseros derecho e izquierdo, así como la faltante de $100 (cien pesos uruguayos), $1.000 (mil pesos argentinos) y una agenda con documentos varios. Trabaja Policía Científica.

Persona requerida

Siendo la hora 10:30 de hoy, personal policial que realizaba recorridas en la zona de calles Diego Lamas y Santa Rosa procedió a identificar a un hombre de 37 años de edad, quien, compulsado en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública, figuraba requerido por la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de la ciudad de Durazno.

Personas requeridas

Próximo a la hora 17:50 de hoy, personal policial que realizaba recorridas en la zona de Av. Brigadier Gral. Manuel Oribe y calle 10 procedió a identificar a dos masculinos menores de edad, quienes, verificados en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública, figuraban requeridos por Seccional Primera. Se procedió con los trámites de rigor. Se trabaja.

12 de septiembre de 2025

Ampliación de Comunicado de Prensa N.º 426/25, numeral 7 – Detenidos

Próximo a la hora 03:05 del día de ayer, se comunicó al Servicio de Emergencias 9-1-1 una usuaria dando cuenta que en la intersección de calles Agraciada y Santos Errandonea un hombre se encontraba molestando. En el lugar, al divisar la presencia policial, un hombre se encerró en su camioneta Fiat modelo Toro, no aportando datos y negándose a dialogar con los efectivos. Se puso en conocimiento a Fiscalía de turno.

A la hora 05:40, el hombre de 34 años de edad descendió de su vehículo y se procedió a su detención, encontrándose en su poder un envoltorio con polvo blanco, sustancia aparentemente cocaína, la cual fue incautada.

Finalizadas las actuaciones, el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Salto de Segundo Turno dispuso medidas cautelares previstas en el art. 222 del C.P.P., consistentes en: fijar domicilio y no modificarlo sin dar inmediato conocimiento al tribunal, prohibición de salir del país sin autorización de la sede, todo por 120 días, bajo apercibimiento de incurrir en desacato. Las medidas vencen automáticamente el 09/01/2026 salvo disposición en contrario. Se dispuso el cese de detención.

Ampliación de Comunicado de Prensa N.º 423, numeral 2 – Rapiña en local comercial

A la hora 10:15 del día 09 de los corrientes, personal policial concurrió a un comercio ubicado en Av. Benito Solari entre calles Presbítero Agustín Aschieri y Matilde Albisu por una rapiña. En el lugar se entrevistó al propietario, quien manifestó que ingresaron dos hombres que, mediante amenazas con un arma de fuego, le hurtaron la suma de $15.000 (quince mil pesos uruguayos). Posteriormente se dieron a la fuga en una moto tipo 110. Concurrió Policía Científica.

Tras un arduo trabajo de la Dirección de Investigaciones, con órdenes de allanamiento expedidas por el Juzgado Penal de Cuarto Turno, se logró detener a un masculino mayor de edad no ajeno al hecho.

El Juzgado Penal dispuso la condena de L.E.T.R. como autor penalmente responsable de tres delitos de rapiña especialmente agravados en reiteración real, a la pena de cinco (5) años y seis (6) meses de penitenciaría, con descuento del tiempo de detención sufrido y las accesorias legales de rigor (art. 105 lit. e del C.P.).

Actuaciones finalizadas – Hurto en casa de familia

A la hora 02:20 del día 11 de los corrientes, personal policial fue derivado a calle Vilardebó entre 18 de Julio y Rincón por un hurto en proceso en finca. Una vez en la zona lograron avistar a tres masculinos que se dieron a la fuga hacia el puente de calle 33. Uno de ellos se descartó de dos sillas de caño y PVC, siendo detenido. Este resultó estar requerido por Seccional Tercera. Los otros dos también fueron detenidos.

El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y Adolescente de Segundo Turno de Salto dispuso:

Condena de E.N.P.D. como autor de dos delitos de hurto especialmente agravados, uno en grado de tentativa, en reiteración real, a la pena de 19 meses de prisión.

Condena de A.A.L.L. como autor de un delito de hurto y en calidad de cómplice de un hurto especialmente agravado en grado de tentativa, en reiteración real, a la pena de 6 meses de prisión.

El tercer masculino fue puesto en libertad por orden judicial.

Persona requerida

A la hora 21:04 del día de ayer, personal policial concurrió a calles Dr. Arregui y Agraciada a raíz de un llamado al 9-1-1, donde una usuaria comunicó que su ex pareja intentaba ingresar a su domicilio teniendo prohibición de acercamiento. Una vez en el lugar se identificó a un masculino mayor de edad, quien, compulsado en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública, figuraba requerido por la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de esta ciudad, siendo detenido. Se trabaja.

Requerida por hurto

Próximo a la hora 01:47 de hoy, personal policial que realizaba recorridas en la zona de Av. Enrique Amorim y calle 10 identificó a una femenina mayor de edad, quien figuraba requerida por la Dirección de Investigaciones por hurto. Se procedió con los trámites de rigor. Se trabaja.

Detenido por incumplimiento de medidas cautelares

Próximo a la hora 02:00 de hoy, personal policial que realizaba recorridas preventivas por Av. República Italiana entre calles Unión y Bella Vista identificó a un masculino mayor de edad, quien se encontraba incumpliendo medidas cautelares dispuestas por Violencia Doméstica, siendo detenido. Se trabaja.

Incendio en finca

En la madrugada de hoy, a la hora 02:10, un usuario se comunicó al 9-1-1 manifestando que su casa, ubicada en Ruta 31 km 4.500, se estaba incendiando. Inmediatamente se derivó personal de Bomberos y policial. Una vez en el lugar, Bomberos trabajó arduamente logrando apagar las llamas. La finca sufrió pérdidas materiales totales. No hubo personas lesionadas. Se trabaja.

Moto hurtada recuperada y femeninas detenidas

A la hora 02:45, mientras personal policial realizaba recorridas por jurisdicción de Seccional Cuarta, en calle Albisu entre Marcelo Leal y Aparicio Saravia, observaron a dos personas intentando encender un birrodado. Al notar la presencia policial se dieron a la fuga, abandonando el vehículo. Se logró detener a una femenina y posteriormente a otra que esperaba a pocos metros. Ambas fueron detenidas.

El dueño de la moto, marca Vital 110 matriculada en este departamento, domiciliado en una cooperativa de viviendas próxima al lugar, manifestó que se encontraba descansando y había dejado su moto en el frente de su casa con la traba de seguridad de fábrica y el portón cerrado. El hecho fue puesto en conocimiento de Fiscalía de Turno. Se continúa trabajando.

Accidente de trabajo en estación de servicio

Próximo a la hora 03:35, personal policial concurrió a calles Artigas y Rincón por un accidente de trabajo en una estación de servicio. En el lugar se entrevistaron con un hombre mayor de edad, quien manifestó que mientras limpiaba unos caños en la pista fue embestido por un automóvil que llegaba al lugar.

El lesionado fue trasladado por una unidad cardio-respiratoria móvil con diagnóstico primario: “tórax cerrado”, al CAM. Al conductor se le realizó prueba de espirometría preliminar, con resultado negativo. Se trabaja.

Siniestro de tránsito

A la hora 04:15, personal del Centro de Comando Unificado avistó por cámaras de videovigilancia que en la intersección de Av. Acuña de Figueroa y Sarandí una camioneta Volkswagen Amarok colisionó con el cordón de la senda, realizó un giro brusco y posteriormente impactó contra una columna del alumbrado público.

Derivado personal policial, en el lugar se entrevistaron con el chofer, un hombre mayor de edad que aquejaba dolores, y su acompañante, una mujer mayor de edad que se encontraba lesionada. Ambos fueron trasladados por una unidad de emergencia médica. Diagnóstico primario: conductor “politraumatizado”, acompañante “politraumatizada moderada”. Ambos fueron ingresados al CAM. Trabaja Brigada Departamental de Tránsito.

