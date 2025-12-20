Intendente Albisu creó Comisión de Seguimiento del financiamiento de largo plazo de acuerdo con recomendaciones de la Junta Departamental

En la sesión de anoche de la Junta Departamental, el Presidente de la Corporación, el Edil Enzo Molina, al momento de informar a los Ediles comunicó la Resolución N° 409/2025 del Intendente de Salto por la que se crea la “Comisión de seguimiento del financiamiento de largo plazo” de acuerdo a las recomendaciones formuladas por el legislativo a propuesta de los cuatro Ediles de la oposición que votaron favorablemente dicho financiamiento por hasta 60 millones de dólares para la realización de obras en el departamento y hacer frente a deudas impagas del gobierno anterior.

De acuerdo con lo que informara EL PUEBLO en su edición del martes 16, los Ediles Gladys Martínez, Eduardo Varela Minutti, Analía Fernández y Nilda Díaz López redactaron una minuta de comunicación dirigida al Intendente Carlos Albisu que además fue votada por los Ediles de la Coalición Republicana (CORE) donde se solicitaba: “A) incorporar de forma expresa la intervención en asentamientos como eje prioritario del financiamiento iniciando en, al menos, tres asentamientos seleccionados por criterios técnicos con abordajes integrales en infraestructura básica y regularización. B) mantener dentro del financiamiento obras de impacto comunitario y estratégicos tales como la piscina de Belén, las obras viales estructurales y la reconversión del vertedero municipal. C) crear con carácter obligatorio una comisión de seguimiento del financiamiento a largo plazo con integración de dos ediles de la coalición republicana, dos ediles de la oposición, dos alcaldes, uno por cada partido político representado en la Junta Departamental, así como técnicos designados por la Junta Departamental y la Intendencia, con acceso a la información financiera y de ejecución, facultades de fiscalización y publicación de informes trimestrales. D) incluir en los llamados públicos correspondientes cláusulas obligatorias de transparencia y control que aseguren el adecuado uso de los recursos y la rendición permanente de cuentas. E) que de ser posible el endeudamiento autorizado no exceda el monto máximo de 50 millones de dólares y un plazo máximo de repago de 15 años, y que la tasa de interés sea igual o menor a la propuesta originariamente por el Ejecutivo y una afectación de ingresos que no supere el 30%”.

Ante esto, el Intendente Albisu, acusó recibo y valoró “las recomendaciones formuladas” en dicha comunicación, por lo que creó la llamada “Comisión de seguimiento” solicitada en el literal C, que tendrá “carácter consultivo y de contralor, integrada por: un Edil de la Coalición Republicana, un Edil de la oposición, un técnico designado por la Junta Departamental y dos representantes de la Intendencia, con acceso a la información financiera y de ejecución, debiendo realizar informes trimestrales”, según establece el 3° numeral de dicha Resolución.

Por el numeral 4° se ordena “que en todos los llamados públicos, contratos y actos administrativos vinculados al financiamiento se incorporen cláusulas de transparencia, control y rendición de cuentas”. Mientras que por el numeral 2° se establece “que el financiamiento contemple la ejecución de obras estratégicas, incluyendo la piscina de Belén, obras viales estructurales y la reconversión del Vertedero Municipal”.

RENUNCIAS

Finalmente fueron aprobadas las renuncias de los Ediles de la CORE Facundo Marziotte, para poder asumir la Dirección de Desarrollo Social de la Intendencia de Salto, y de Hugo Previale de acuerdo con lo informado en su edición de ayer por EL PUEBLO.

