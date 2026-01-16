Intendente Albisu compartió almuerzo con funcionarios de comedores municipales en Salto

El jefe comunal destacó el trabajo de quienes sostienen los espacios de alimentación comunitaria y abrió un ámbito de diálogo directo con trabajadores y asistentes sociales.

La Intendencia de Salto informó que el intendente Carlos Albisu volvió a compartir una instancia distendida con trabajadores municipales, esta vez con el personal de los comedores comunitarios del departamento, en una señal de cercanía que algunos ven como gesto político y otros como simple gestión de relacionamiento interno.

Según un comunicado difundido por el Gobierno departamental, Albisu “continúa fortaleciendo el vínculo con los funcionarios y funcionarias” de distintas áreas. A fines de 2025 ya había almorzado con trabajadores del sector Gramon del Departamento de Obras, y en los últimos días repitió la dinámica con quienes se desempeñan diariamente en los comedores municipales.

Durante el encuentro, el intendente destacó el “compromiso, vocación de servicio y rol fundamental” de estos funcionarios en la atención de personas en situación de vulnerabilidad. No deja de ser llamativo que, más allá de los reconocimientos, no se haya informado si el intercambio derivó en medidas concretas para mejorar condiciones de trabajo o recursos de los comedores.

Albisu estuvo acompañado por el director de Desarrollo Social, Facundo Marziotte, y por Hoover Rosa, del área de Coordinación Barrial. También participaron el encargado del comedor y asistentes sociales, quienes compartieron experiencias sobre el funcionamiento cotidiano y la importancia social de estos servicios.

Desde la Intendencia se describió la reunión como “un espacio de cercanía y diálogo directo”, subrayando la relevancia del trabajo en equipo y del contacto permanente con quienes sostienen tareas esenciales para la comunidad salteña desde cada comedor del departamento. Queda por ver si este tipo de instancias se traducirá en cambios visibles para los usuarios y trabajadores de estos espacios.

