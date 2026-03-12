Intendencia de Salto reintegra cuidacoches y refuerza controles

La Intendencia de Salto confirmó que tres cuidacoches ya fueron rehabilitados tras nuevas solicitudes. Tránsito refuerza controles de conducta, higiene y cumplimiento en la Zona Azul.



Tránsito de Salto reintegra a cuidacoches y refuerza controles de higiene y conducta

El director del área, Alberto Subí, informó que tres de los cinco trabajadores apartados ya retomaron sus funciones tras solicitar una nueva habilitación. La comuna busca profesionalizar el servicio basándose en la normativa vigente.

La Intendencia de Salto continúa adelante con su plan de reordenamiento de los estacionamientos en la zona céntrica. Tras una serie de desvinculaciones que generaron controversia, el Director de Tránsito, Alberto Subí, confirmó que la intención del gobierno departamental no es eliminar puestos de trabajo, sino garantizar el cumplimiento de la Resolución 33/96, que regula la actividad.

RETORNO

De los cinco cuidacoches que habían sido retirados de sus puestos recientemente, tres ya han sido habilitados nuevamente. Según explicó Subí, el sistema permite que aquellos que fueron sancionados puedan tramitar una nueva solicitud para regresar a la actividad bajo el compromiso de cumplir con las normas de conducta.

“Estamos encaminados a controlar todo y entre ellos a los cuidacoches. es un sector social bien endeble que muchas veces está al borde la mendicidad también y tratamos de mejorar porque hay un reglamento.

El objetivo no es sacar la posibilidad económica a nadie. Inmediatamente les damos la oportunidad de retomar si presentan la solicitud nuevamente. ”, señaló el jerarca, subrayando que el fin último es mejorar tanto el servicio al ciudadano como la calidad de vida del trabajador.

Contralor y disciplina

Al asumir la gestión, la actual administración detectó un «desmantelamiento» en el control del sector. “Hace cinco años que no se los citaba para nada. Cuando dejas libre al ser humano, hace lo que le conviene. Nosotros lo que hacemos es tratar de charlar con la persona y tratar de encaminarlo y dejar de lado situaciones incómodas como la falta de higiene, la espirometría positiva, estado etílico, el consumo estupefaciente, la falta de cumplimiento, el destrato muchas veces que se hace a quién, a quién paga los impuestos, el ciudadano que es el que primero que es el afectado. No nos olvidemos también que el cuidacoche, tiene un costo beneficio que le sirve y a la vez tiene un apoyo, tiene ayuda como nunca en la vida se hizo”, reflexionó Subí. En ese marco, la dirección ha puesto énfasis en aspectos básicos de presencia y comportamiento: puntualidad, higiene personal y el trato correcto hacia el contribuyente.

El jerarca fue enfático en que no se tolerarán situaciones de espirometría positiva, consumo de estupefacientes o el destrato al usuario que paga sus impuestos. Para ello, un funcionario municipal recorre diariamente las paradas para fiscalizar el cumplimiento de horarios y obligaciones.

Desde la comuna se recordó que los cuidacoches perciben entre el 60% y el 70% de lo producido por la venta de boletas de estacionamiento, lo que representa un ingreso directo garantizado por la Intendencia, más allá de la propina voluntaria.

“Queremos emprolijar una situación que estaba fuera de control. Había personas que se comprometían con una zona y no iban por seis días”, detalló Subí. La nueva metodología permite que, ante una falta justificada, el trabajador avise a la oficina para que se envíe un relevo sin que el titular pierda su lugar de trabajo, buscando así una mayor formalidad en un sector socialmente vulnerable.

DENUNCIAS

Alberto Subí alertó sobre estas situaciones que se percibían por parte de la comuna también fueron advertidas y denunciadas por ciudadanos: “Nosotros en esta resolución tenemos un sector donde recibimos denuncias de la gente y hay un montón de denuncias y hay denuncias también entre ellos también”.

RETOMADOS

Tres de los cinco cuidadores de motos y autos que habían sido desvinculados de sus puestos de trabajo ya han tenido la posibilidad de retomar sus tareas en las condiciones que la Intendencia de Salto solicita.

“Acá el objetivo no es sacarte del medio y sacarte la posibilidad económica, porque nosotros inmediatamente te damos la posibilidad de que vos retomes nuevamente, haciendo nuevamente la solicitud. Y de estos casos ya de los cinco, tres han pedido ingresar nuevamente y le dimos nuevamente la habilitación” concluyó Subí.

TECNOLOGÍA

El director de la comuna habló del interés de la colocación de sistemas de control de estacionamientos tarifados controlados por aparatos tecnológicos que depositaron un porcentaje de los impuestos derivados directamente a las cuentas de los cuidacoches.

