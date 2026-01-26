Intendencia de Salto asiste a changadores del Mercado tras el incendio con canastas y apoyo social

Desarrollo Social comienza la entrega de canastas a changadores afectados por el incendio del Mercado de Frutas y Verduras

Tal como lo había señalado el intendente de Salto, Carlos Albisu, distintas áreas de la Intendencia vienen trabajando de forma coordinada para atender las consecuencias del incendio que afectó días atrás al Mercado de Frutas y Verduras.

En ese marco, el Área de Desarrollo Social comenzará este lunes con la entrega de las primeras canastas de alimentos destinadas a los trabajadores más vulnerables del predio: los changadores.

El director de Desarrollo Social, Facundo Marziotte, explicó que la intervención apunta especialmente a quienes dependen del ingreso diario que genera la actividad del mercado y que, tras el siniestro, vieron interrumpida su principal fuente de sustento. “Lo que estamos haciendo en el sentido de los trabajadores, de los llamados changadores, como se dice allí en la jerga del trabajo que realizan todos los días en el mercado, sobre todo los afectados de estos puestos que se vieron perjudicados por el incendio, es atender una situación de urgencia”, señaló.

Marziotte indicó que, desde el día siguiente al incendio, el equipo del área comenzó a trabajar en contacto directo con los responsables de los puestos, empresarios y encargados, con el objetivo de identificar a los trabajadores afectados y dimensionar la magnitud del problema. “Nos pusimos al otro día en contacto con los propios encargados y dueños de los puestos para saber quiénes eran y cuántos eran. Son alrededor de unas 50 personas”, precisó.

En una primera etapa, la Intendencia realizará la entrega de una canasta de alimentos a cada uno de estos trabajadores, acción que se concretará este lunes por la mañana. “En primera instancia vamos a atenderlos entregándoles una canasta y además completando la información necesaria para poder estar en contacto con ellos”, explicó el jerarca, quien remarcó que el acompañamiento no se limita a esta ayuda puntual.

El abordaje incluye también la presencia de asistentes sociales en el lugar, quienes trabajarán junto al CECOED en el relevamiento de cada situación particular. “No solamente vamos con la entrega, sino con la presencia de asistentes sociales, en conjunto con el CECOED. Allí vamos a estar con Aquiles y con su equipo, como lo hemos estado en todo este proceso, trabajando desde cerca y en permanente contacto”, afirmó Marziotte.

Atender futuras necesidades

El director subrayó que el objetivo es mantenerse atentos a la evolución de cada caso y poder dar respuesta a nuevas necesidades que puedan surgir. “La idea es seguir trabajando las situaciones que se puedan dar, estar cerca de estas personas y buscar las soluciones que sean necesarias”, sostuvo, al tiempo que expresó la aspiración de que los trabajadores puedan retomar su actividad “lo más normal posible” en el corto plazo.

Finalmente, Marziotte destacó que esta línea de acción responde a una directiva clara del intendente Albisu. “Es una gestión que encabeza el Intendente Albisu y que desde el primer día nos ha solicitado que estemos cerca, buscando soluciones a estas personas”, concluyó.

