Instalan nuevas pérgolas con decks en el Parque del Lago

Nuevas pérgolas con decks mejoran el Parque del Lago

El Gobierno de Salto continúa ejecutando obras de mejora en espacios públicos, y en esta oportunidad los trabajos se concentraron en el Parque del Lago, uno de los paseos más concurridos por la comunidad salteña, ubicado en un entorno natural privilegiado junto al lago.

En ese marco, el sector Carpintería de Servicios Públicos llevó adelante la construcción de dos nuevas pérgolas con decks, que ya fueron instaladas en el parque. Durante la jornada de este viernes se colocaron los asientos, dejando los espacios prontos para el disfrute de vecinos y visitantes.

Según se informó, una de las pérgolas fue ubicada en el sector Sur del parque, mientras que la otra se instaló en la zona Norte, ampliando así las áreas de descanso y contemplación a lo largo del recorrido.

Desde Servicios Públicos indicaron además que en los próximos días continuarán los trabajos en el lugar, con la instalación de nuevas hamacas y otras mejoras, con el objetivo de seguir jerarquizando este espacio verde y promover su uso recreativo y familiar.

