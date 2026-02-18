Inscripciones abiertas en el Conservatorio Departamental de Música

Inscripciones abiertas para cursos 2026 del Conservatorio Departamental de Música en Salto, con nuevos instrumentos y donación internacional.



El Conservatorio Departamental de Música abrió el período de inscripciones para los cursos 2026. El plazo se extenderá hasta el viernes 20 del corriente mes, según informó el director, el Prof. Mario Torres.

Nuevos instrumentos y ampliación de la oferta

Entre las principales novedades para este año se encuentra la incorporación de dos nuevos instrumentos a la currícula: flauta traversa y viola, lo que amplía las posibilidades de formación tanto para niños como para jóvenes y adultos.

Además, se resolvió reducir la edad mínima de ingreso para algunos instrumentos. En clarinete, saxofón, trompeta, flauta traversa, viola y violín podrán inscribirse estudiantes desde los 10 hasta los 35 años.

En el caso de piano, guitarra, batería y percusión, el rango de edad se mantiene entre los 12 y 35 años.

Una donación internacional de alto valor

El director también anunció la llegada de una significativa donación proveniente de Suiza, gestionada a través del trabajo coordinado del Gobierno de Salto junto al organero Mario D’Amico, especialista en construcción y restauración de órganos en Europa.

D’Amico tuvo a su cargo la restauración del órgano de la Catedral de Notre Dame tras el incendio que afectó al histórico templo años atrás.

La donación incluye un clave y un órgano de tubos, instrumentos que ya se encuentran en Salto y que próximamente formarán parte de la propuesta académica del Conservatorio. También serán presentados en futuras actividades y conciertos abiertos a la comunidad.

Requisitos y horario de inscripción

Para formalizar la inscripción se deberá presentar:

Documento de identidad

Fotocopia de cédula

En el caso de menores de edad, deberán concurrir acompañados por un adulto responsable.

Las inscripciones se realizan en la oficina del Conservatorio, ubicada en Zorrilla 91, en el horario de 7:30 a 15:00 horas.

Por consultas, está disponible el teléfono 473 40738.

El inicio de un nuevo año académico llega con más opciones instrumentales y con el respaldo de una donación que fortalece el patrimonio musical del departamento.

