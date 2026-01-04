Inicio de año: compromiso, valores y justicia social

Edil Mario Furtado

Coord. de bancada Frente Amplio

Lista 70

Comenzamos un nuevo año con la convicción de mirar hacia atrás para aprender, reconocer aciertos y errores, y renovar con fuerza el compromiso de un trabajo serio, responsable y profundamente humano, en defensa de los principios y valores fundacionales del Frente Amplio.

Nuestra ética nos obliga a pensar en la gente, especialmente en quienes menos tienen; en aquellos para quienes el Estado no es una opción, sino una necesidad. Porque garantizar la igualdad de oportunidades no es un discurso: es una obligación moral y política.

Pensar en quienes solo cuentan con sus manos para enfrentar la vida es el corazón del compromiso que nuestra fuerza política asumió en su programa de gobierno y plasmó en el Presupuesto Quinquenal. Allí comienza a materializarse lo que fue promesa de campaña y hoy se transforma en políticas públicas concretas, orientadas a mejorar la vida del veinte por ciento más postergado de nuestro pueblo.

Es en ese punto donde se expresa la verdadera sensibilidad de una fuerza política que no gobierna para unos pocos, sino que pone al Estado al servicio de la justicia social y la dignidad humana.

En un mundo atravesado por la incertidumbre, las guerras y la desigualdad; donde los organismos internacionales parecen debilitados y el mercado pretende imponer sus reglas como único camino, en este pequeño país una fuerza de izquierda vuelve a levantar la bandera de la solidaridad, del humanismo y de la esperanza. Una fuerza que rescata al ser humano del egoísmo del sistema y apuesta por quienes han quedado atrás.

Somos una fuerza constructora.

Somos una fuerza sensible.

Somos una fuerza coherente con sus principios.

Salud por el nuevo año.

Salud porque la izquierda volvió a gobernar para todas y todos.

Que se cumplan las promesas de campaña también en nuestro departamento y que avancemos todos juntos, oposición y coalición, sin dejarnos seducir por el impulso fácil de creer que el poder dura para siempre.

Más que decir, hay que hacer. Nos recordarán por las obras y las buenas acciones; nos condenarán por aquellas que vayan en sentido contrario. Los gobernantes son personas que pasan y dejan huellas en generaciones.

Sin fanatismos, busquemos lo mejor para todos. Que sea un gran año, con salud y oportunidades de trabajo para todas y todos.

