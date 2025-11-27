INIA Salto Grande presenta jornada sobre control biológico y uso racional de fitosanitarios

- espacio publicitario -

PVH – Diagnóstico, control biológico

El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria difundió una nueva instancia de capacitación a través de su Unidad de Comunicación. Según informó INIA Salto Grande, el próximo viernes 28 de noviembre, a las 18:30 horas, se llevará a cabo la actividad “Protección Vegetal Hortícola: diagnóstico, control biológico y uso racional de fitosanitarios”.

La jornada se desarrollará en el Salón de CALSAL, ubicado en Diego Lamas 2301 esquina Dr. Raffo, en la ciudad de Salto. La propuesta está dirigida a productores hortícolas, técnicos, estudiantes y público interesado, con el objetivo de fomentar una actualización práctica sobre manejo sanitario, herramientas de control biológico y criterios de uso responsable de insumos.

Desde el instituto destacaron que la actividad será gratuita y abierta, promoviendo la participación amplia del sector. Para facilitar la organización se solicita completar el formulario de inscripción disponible en la web institucional.

La comunicación oficial remarcó también que la actividad comenzará puntual, y que el detalle de la propuesta y materiales complementarios se encuentran disponibles en el portal de INIA.

La convocatoria fue realizada por la Unidad de Comunicación de INIA Salto Grande.

