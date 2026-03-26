Inglaterra, Uruguay, el plan Bielsa…

Inglaterra, Uruguay, Valverde, el plan Bielsa….y la historia detrás

El duelo entre Inglaterra y Uruguay de este viernes 27 de marzo en Wembley no es un amistoso más; es un choque de estilos y una prueba de fuego para ambos de cara al Mundial 2026.

Inglaterra llega en una racha arrolladora, habiendo ganado 9 de sus últimos 10 partidos bajo la dirección de Thomas Tuchel. Uruguay, por su parte, sigue aceitando el «estilo Bielsa», buscando recuperar la contundencia tras algunos resultados irregulares en sus últimas salidas.

Marcelo Bielsa ha convocado una mezcla de experiencia y juventud. Destaca el regreso de figuras como Fernando Muslera para aportar voz de mando y Nicolás de la Cruz para la generación de juego. La gran incógnita será cómo la defensa celeste (liderada por Araujo y Josema Giménez) contendrá la presión alta y la velocidad de los extremos ingleses.



LA MÁQUINA DE TUCHEL

Inglaterra ha mostrado una eficacia goleadora temible (promedio de 3.2 goles por partido recientemente). Sin embargo, tienen bajas sensibles como la de Eberechi Eze, lo que podría darle lugar a jóvenes como Mainoo o Palmer para conducir el ataque.

El choque en el mediocampo entre Federico Valverde y los volantes ingleses será vital. Valverde llega en un estado de gracia goleador (incluyendo un reciente terno en Champions), lo que lo convierte en la principal amenaza de media distancia para Uruguay.

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ESTADÍSTICA E HISTORIAL

Uruguay tiene una paternidad histórica que defender, aunque las casas de apuestas den como favorito al local por su presente.

Categoría | Dato Histórico |

Partidos Jugados | 11 |

Victorias de Uruguay | 5 |

Victorias de Inglaterra | 3 |

Empates | 3 |

Último antecedente | Uruguay 2-1 Inglaterra (Mundial 2014) |

Dato curioso: Inglaterra no le gana a Uruguay desde un amistoso en 2006 (2-1). En Wembley, la Celeste ha sabido plantar bandera, como en aquel recordado triunfo de 1990 (2-1) con goles de Ostolaza y Perdomo.

Desde ellos

Se trata en este caso de las posibles integraciones de Inglaterra y Uruguay para el juego de mañana viernes:el primero de los dos partidos de los celestes, en el marco de la fecha FIFA. Aunque los DT no se han pronunciado en términos definitivos, es del caso plantear estas más que posibles integraciones.

Uruguay (4-2-3-1): Rochet; Varela, Araujo, Giménez, Olivera; Ugarte, Valverde; Pellistri, De la Cruz, Maximiliano Araujo; Darwin Núñez.

Inglaterra (4-3-3): Henderson; Guehi, Maguire, Stones, Burn; Mainoo, Wharton, Palmer; Rogers, Rashford, Madueke.

Poniendo la tele: es Brasil-Francia



El partido se disputará este jueves 26 de marzo en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts (cerca de Boston). Es el inicio de la serie «Road to 26», diseñada para aclimatar a las grandes selecciones al entorno donde se jugará el próximo Mundial.

* Hora: 15:00 (Colombia/Perú) | 17:00 (Uruguay/Argentina/Brasil).

Bajo la conducción de Carlo Ancelotti, la Canarinha busca estabilidad. Llega en una etapa de transición táctica, probando piezas nuevas ante la ausencia de Neymar. El peso ofensivo recae hoy en la figura de Vinícius Jr., acompañado por jóvenes como Andrey Santos y la jerarquía de Casemiro en el eje.

El equipo de Didier Deschamps llega con un bloque mucho más consolidado. Tras dominar su grupo clasificatorio en Europa, los galos mantienen a Kylian Mbappé como su faro absoluto. Es un equipo que destaca por su profundidad de plantel y un equilibrio que hoy parece un escalón por encima del brasileño.



A ESCENA

Brasil: Ederson; Wesley, Marquinhos, Bremer, Douglas Santos; Casemiro, Fabinho; Raphinha, Andrey Santos, Vinícius Jr.; Matheus Cunha.Francia: Maignan; Gusto, Konaté, Upamecano, Digne; Tchouaméni, Kanté; Dembélé, Cherki, Olise; Mbappé.



DESDE EL HISTORIAL

El historial entre ambos es uno de los más equilibrados del fútbol mundial. Según los registros, llegan con una paridad absoluta en victorias (6 para cada uno y 3 empates).

El último antecedente: Un amistoso en 2015 donde Brasil se impuso 3-1.

Un amistoso en 2015 donde Brasil se impuso 3-1. La huella histórica: Francia sigue siendo la «bestia negra» de Brasil en Mundiales (Final del 98 y Cuartos de 2006), mientras que la última gran victoria oficial de la Verde amarela por los puntos fue aquel lejano 5-2 en Suecia 58.

Rápido para declarar: Dice Jorge Bava que «volvimos a las raíces»

“Era difícil inculcar la idea en un día. Me gustó el equipo, que hizo un gol y siguió, hizo otro y siguió. Nos plantamos en campo rival, intentamos darle intensidad presionando arriba y generemos chances en diferentes fases del juego. Tratamos de ser prácticos y expeditivos y los jugadores cumplieron de la mejor manera. Destacó la actitud, volvimos a las raíces. Todo mérito de los jugadores. Me gusta darle dinámica al fútbol, mientras más tiempo está la pelota en juego mejor para nosotros. Cándido sufrió una molestia en el cuádriceps. Esperemos que pasen las horas para que se pueda hacer un estudio y conocer el grado de la lesión. Torque es un rival distinto por sus características, nunca me tocó jugar en el Charrúa”, Jorge Bava, en conferencia de prensa en el Gran Parque Central.

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