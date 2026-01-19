Incidente menor de aeronave de la Fuerza Aérea durante evacuación sanitaria en Artigas

Una aeronave C-212 de la Fuerza Aérea Uruguaya abortó su despegue en Artigas por ingesta de ave durante una evacuación sanitaria. Sin heridos.

C-212 Aviocar de la Fuerza Aerea Uruguaya en Artigas durante el traslado sanitario / Foto: Fuerza Aerea Uruguaya

En la madrugada del viernes 17 de enero, alrededor de las 04:00 horas, una aeronave C-212 Aviocar de transporte registró un incidente menor durante la maniobra de despegue en el Aeropuerto de Artigas. El avión, perteneciente al Escuadrón Aéreo N.º 3 (Transporte) de la Brigada Aérea I, cumplía una misión de traslado sanitario de carácter urgente.

Durante la carrera de despegue, uno de los motores sufrió la ingesta de un ave. La situación fue detectada de forma inmediata por la tripulación, que, en estricto cumplimiento de los procedimientos operativos y de seguridad, decidió abortar preventivamente la maniobra. El procedimiento se ejecutó con total normalidad y sin que se registraran personas lesionadas.

La aeronave tenía como objetivo evacuar a un paciente menor de edad que había sufrido una picadura de escorpión, para su derivación a la capital del país y la recepción de atención médica especializada. Tras el abortaje del despegue, y priorizando en todo momento la seguridad del paciente y de la tripulación, el menor fue trasladado por vía terrestre para continuar con su atención médica.

Finalizada la maniobra, el avión fue retirado de servicio a fin de realizar la inspección técnica correspondiente. El incidente no afectó las operaciones del aeropuerto.

Desde el Comando General se destacó la correcta y profesional actuación de la tripulación, subrayando que su respuesta refleja el entrenamiento permanente, la rigurosidad en materia de seguridad aérea y el compromiso institucional con el apoyo a la comunidad, especialmente en misiones de carácter humanitario y sanitario.

