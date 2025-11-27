Incendios, hurtos y heridos en nuevos hechos policiales en Salto

Salto, 26 de Noviembre de 2025

1. PERSONA AUSENTE – UBICADA

Se solicita la colaboración para ubicar a Luis Eduardo Echagüe Campos, de 57 años, ausente desde el día martes 25 de noviembre a la hora 05:30. Es de complexión delgada, 1,60 de estatura, pelo corto canoso y cutis trigueño.

Actualización: el hombre fue encontrado en casa de un amigo y se encuentra en perfectas condiciones.

2. DETENIDO POR HURTO

A la hora 12:10, en Agraciada y 1.º de Mayo, personal policial identificó a un hombre de 22 años que llevaba un pack de shampoo sin justificar procedencia. Mediante trazabilidad del dispositivo de monitoreo electrónico, se estableció que el hombre solo concurrió a un comercio en 19 de Abril y Bilbao. El gerente confirmó el hurto. Se procedió a la detención. Se trabaja.

3. INCENDIO EN CAMPO

A la hora 13:50, Bomberos y Policía concurrieron a un predio de trigo en Ruta 3 km 520, zona Las Flores, por incendio. El propietario constató 10 hectáreas quemadas. No hubo personas lesionadas. Se trabaja.

4. HERIDO DE ARMA BLANCA

A la hora 14:15, en calle 5 y Av. Agustín Pedroza, un joven de 19 años arribó al domicilio de su madre con una herida de arma blanca tras un altercado en vía pública. No quiso radicar denuncia; solo solicitó traslado a un centro asistencial.

5. SINIESTRO DE TRÁNSITO

A la hora 15:00, en Amorim y Guaraní, un ciclista de 31 años resultó lesionado al colisionar con un auto Hyundai conducido por un hombre de 42 años. Diagnóstico: “politraumatizado, TEC con pérdida de conocimiento”, trasladado al HRS. Se trabaja.

6. SINIESTRO DE TRÁNSITO – LESIONADO GRAVE

A la hora 16:10, en Rambla Costanera Tomás Berreta y Catalina Harriague de Castaños, un hombre de 43 años que circulaba en moto Baccio P100cc colisionó contra el cordón por causas a establecer. Diagnóstico médico: “paciente en coma primario”, trasladado al Hospital Regional. Policía Científica trabajó en el lugar. Se trabaja.

Salto, 27 de Noviembre de 2025

1. SINIESTRO DE TRÁNSITO

A la hora 18:50 del día de ayer, en calle 2 y Av. Manuel Oribe, un hombre de 33 años cayó de su moto Zanella tras perder el dominio. Diagnóstico: “politraumatizado leve”, trasladado al CAM.

2. HERIDOS DE ARMA BLANCA EN CENTRO EDUCATIVO

A la hora 22:40, personal policial concurrió a un Centro de Enseñanza Secundaria debido a un incidente con dos adolescentes heridos por arma blanca.

Adolescente 1: trasladado por un particular, presentó heridas abiertas en miembros inferiores derecho e izquierdo .

trasladado por un particular, presentó . Adolescente 2: trasladado por móvil policial, con herida punzo-cortante en rostro.

Se informó a Fiscalía. Se continúa trabajando.

CONDENADO – TENTATIVA DE RAPIÑA A COMERCIO (AMPLIACIÓN COM. 555/25)

Culminadas las actuaciones en el Juzgado de Octavo Turno, se dispuso:

M.A.C.F. es condenado como autor de un delito de hurto en grado de tentativa, a cuatro (4) meses de prisión efectiva, con descuento del tiempo de privación de libertad cumplido y accesorias de rigor (Art. 105 del C.P.).

