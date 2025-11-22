Incendios, heridos de arma blanca y múltiples siniestros de tránsito en Salto

Salto, 21 de noviembre de 2025

Incendio en caseta de AFE con pérdidas totales

A la hora 10:45, personal policial y Bomberos concurrieron a una caseta de AFE, ubicada en Avenida José Batlle y Ordóñez y vía férrea, por incendio.

Bomberos trabajó en la extinción, constatándose pérdidas totales. No hubo personas lesionadas.

Detenido tras hurto de rueda de camioneta

A la hora 11:10, un usuario informó al 9-1-1 que dejó su camioneta Fiat Strada estacionada en Diagonal Centenario y José Batlle y Ordóñez y constató el hurto de una rueda.

Personal de P.A.D.O., al dirigirse al lugar, identificó y detuvo en San Eugenio y Agraciada a un hombre de 36 años, quien llevaba una rueda sin justificar su procedencia. Se trabaja.

Siniestro de tránsito con motociclista lesionado en Florencio Sánchez

Próximo a la hora 16:30, personal policial concurrió a Florencio Sánchez y José Pedro Varela por un siniestro entre una moto Yamaha ICT, conducida por un hombre de nacionalidad colombiana, y una camioneta Renault Duster, conducida por una mujer de 45 años.

El motociclista fue diagnosticado por unidad médica como “politraumatizado, traumatismo de muñeca derecha”, siendo trasladado al Hospital Regional Salto.

Trabaja Brigada de Tránsito.

Condena por lesiones y porte ilegal de arma

El Juzgado Letrado de Octavo Turno condenó a J.A.G.J. como autor de lesiones personales agravadas y porte de arma de fuego en espacio público, en reiteración real, a 8 meses de prisión, en régimen de libertad a prueba bajo las siguientes medidas:

Residencia fija con supervisión de DINAMA

Presentación semanal en Seccional

3 meses de trabajo comunitario (4 horas semanales)

4 meses de arresto domiciliario nocturno (22:00 a 06:00)

Salto, 22 de noviembre de 2025

Dos adolescentes lesionados tras caída en moto

Próximo a la hora 17:40 del día anterior, personal policial concurrió a Intendente Orestes Lanza y Zelmar Michelini por un siniestro de tránsito.

Un joven de 18 años circulaba en moto Baccio, llevando como acompañante a una adolescente de 17 años.

Al intentar evitar una posible colisión con un automóvil, realizó una maniobra, perdió el dominio del birrodado y ambos cayeron.

UCMS diagnosticó “politraumatismos leves” y dispuso traslado al Hospital Regional Salto.

Hurto en galpón: sustraen cañas de pescar

A la hora 19:40 de ayer, personal policial concurrió a calle Córdoba al 900 por hurto en un galpón.

Una mujer de 55 años denunció que dos hombres ingresaron al predio y sustrajeron seis cañas de pescar con reel y una mochila con pertenencias. Se recepcionó denuncia.

Hombre baleado por detonación accidental en Cuareim

A la hora 23:40, un hombre de 57 años ingresó herido a un centro asistencial en Avenida Wilson Ferreira Aldunate.

Según declaró, el hecho ocurrió en Cuareim al 1800, donde manipuló un objeto metálico que cayó al suelo, provocando una detonación que le impactó en el empeine del pie izquierdo.

El proyectil quedó alojado sin comprometer órganos vitales. Fiscalía fue enterada.

Detenido por disparos desde una camioneta en Ruta 31

A la hora 00:10, personal policial concurrió a Ruta 31 km 50 por reporte de disparos desde una camioneta conducida por un hombre en aparente estado etílico.

Se interceptó una camioneta Toyota, conducida por un hombre de 32 años, quien portaba una Glock 17 con munición en recámara.

Caminera realizó espirometría, con resultado positivo. Fiscalía dispuso detención.

Herido de arma blanca en zona portuaria

Próximo a la hora 06:30, personal policial concurrió a Chile y 1.º de Mayo por aviso de disparos.

La víctima, un hombre de 20 años, presentaba una herida cortante y manifestó haber sido atacado por dos individuos en motos Baccio.

Fue trasladado al Hospital Regional, donde se le diagnosticaron:

Herida contusa en muslo derecho (3 cm)

Herida cortante en cara interna del muslo (1 cm)

Se enteró Fiscalía. Se continúa trabajando.

Choque entre motos en Marosa di Giorgio Médici y Pascual Harriague

A la hora 07:40, personal policial concurrió al lugar por siniestro entre dos motos.

Una circulaba por Pascual Harriague al Este y colisionó con otra que lo hacía por Marosa di Giorgio Médici al Norte.

El conductor de uno de los birrodados se dio a la fuga.

Lesionados:

Acompañante femenina de 17 años : politraumatizada, TEC sin pérdida de conocimiento, trasladada al HRS.

: politraumatizada, TEC sin pérdida de conocimiento, trasladada al HRS. Conductor del otro vehículo, hombre de 52 años: politraumatizado, TEC sin pérdida de conocimiento, posible fractura de puño.

Herido grave de arma blanca en abdomen

A la hora 08:40, vecinos alertaron a la Policía en Pascual Harriague y Manuel Oribe sobre un hombre herido.

Se localizó a un hombre de 20 años con una herida de arma blanca.

Diagnóstico médico: herida en abdomen y tórax, derivado a block quirúrgico. Fiscalía fue notificada.

Medidas cautelares tras hurto en Manuel Patulé al 900

(Ampliación Comunicado 547/25, numeral 3)

El Juzgado dispuso para R.E.A.D.L.S. medidas cautelares por 120 días, incluyendo:

Fijar domicilio sin modificarlo

Prohibición de salir del país

Prohibición de acercarse al local comercial de Avenida Manuel Patulé al 900

Condena por seis hurtos, tres especialmente agravados

El Juzgado condenó a G.D.B.L. como autor de seis delitos de hurto, tres especialmente agravados, en reiteración real, a 16 meses de prisión efectiva, con descuento del tiempo ya cumplido y accesorias legales correspondientes.

