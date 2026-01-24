Incendio en mercado de Salto: productores rechazan mudarse a la Central Hortícola del Norte

Intendencia ofrece la Central Horticola para productores afectados por el incendio del mercado pero rechazan la propuesta

El incendio que afectó al mercado hortícola ubicado en calle Diego Lamas dejó importantes pérdidas materiales y puso en jaque la continuidad laboral de decenas de familias.

Ante esta situación, la Intendencia de Salto presentó una propuesta de solución transitoria ofreciendo la posibilidad de que los productores damnificados se instalen sin costo en la Central Hortícola del Norte durante un periodo de tiempo. No obstante, la iniciativa fue rechazada por los propios afectados.

El intendente de Salto, Carlos Albisu, calificó el hecho como “lamentable” y destacó que, pese a la magnitud del siniestro, no hubo que lamentar víctimas fatales.

“Muchos años de trabajo de muchas familias se perdieron, algunos con pérdidas totales. Siempre digo que hay que mirar lo positivo, y en este caso no hubo pérdidas humanas, pero ahora hay temas materiales que hay que salir a recuperar rápidamente”, señaló.

Albisu explicó que la respuesta institucional se organizó en varias etapas. Por un lado, se atendió la situación de los changadores, “no menos de 50 personas que todos los días trabajan allí”, para quienes el área de Acción Social comenzó a gestionar ayudas puntuales. Por otro, se avanzó en una solución logística y edilicia para los productores.

En ese marco, el jefe comunal confirmó que se ofreció a los representantes del mercado afectado la posibilidad de trasladarse provisoriamente a la Central Hortícola del Norte. “Se les propuso que puedan ser albergados allí. Para el martes próximo estarían dadas todas las condiciones necesarias, desde lo edilicio hasta cámaras de frío, iluminación, agua y caminería interna”, explicó Albisu, subrayando que la propuesta no implica ningún costo para los productores.

“El ofrecimiento es sin costos, cero costos. Todo corre por cuenta de la Intendencia para paliar una situación no deseada, más aún teniendo en cuenta la ola de calor prevista para los próximos días y la necesidad de preservar frutas, verduras y a quienes trabajan allí”, remarcó.

Albisu recordó además que la Central Hortícola del Norte comenzará a operar formalmente luego de Semana de Turismo, momento en el cual entrará en vigencia la zona de exclusión prevista. “No se cobrará alquiler en la primera etapa, solo gastos comunes, que son mucho menores a lo que hoy pagan. En esta etapa incluso esos gastos serían absorbidos por la Intendencia”, agregó, aclarando que la decisión final está en manos de los productores.

La negativa de los damnificados

Desde el sector afectado, la respuesta fue negativa. Darío Cavallo, uno de los productores damnificados por el incendio, explicó los motivos del rechazo. “Nos propuso que nos instaláramos gratis, sí, pero la central no reúne las condiciones que nosotros necesitamos”, afirmó.

Cavallo sostuvo que, pese al siniestro, los productores lograron reorganizarse de manera precaria en el mismo lugar. “Ya armamos un poco ahí y seguimos vendiendo en base a eso. La central es un tema muy delicado, hay que tomarlo con pinza”, expresó.

El productor fue crítico con el proceso que derivó en la actual situación. “Hicieron las cosas mal y ahora quieren pagarlo con nosotros, pero nosotros no podemos pagar por la gente que hizo las cosas mal. Así la vemos nosotros y mis compañeros también”, aseguró.

Finalmente, Cavallo indicó que aguardarán la reconstrucción del espacio incendiado. “La empresa de seguros ya tiró el presupuesto y creemos que lo van a hacer rápido. Por el momento vamos a seguir ahí”, concluyó.

Mientras tanto, el escenario permanece abierto, con la Intendencia manteniendo su propuesta sobre la mesa y los productores firmes en su decisión de no trasladarse, en un contexto marcado por la urgencia, las pérdidas y la necesidad de soluciones consensuadas.

