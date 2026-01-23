Incendio en el Mercado Regional de Salto dejó pérdidas millonarias y más de una decena de puestos afectados

Un voraz incendio se desató en la tardecita de este miércoles en el Mercado Regional de Salto, ubicado sobre calle Diego Lamas casi avenida Blandengues, provocando importantes daños materiales, el derrumbe parcial de la estructura y pérdidas económicas que, en una primera estimación, serían millonarias. Bomberos trabaja ahora en la investigación para determinar el origen del foco ígneo.

El llamado de alerta ingresó al servicio de emergencias 911, lo que permitió la rápida llegada de una unidad del PADO que constató la magnitud del siniestro y solicitó de inmediato la presencia de Bomberos. Una densa columna de humo negro podía observarse desde distintos puntos de la ciudad mientras las llamas avanzaban con rapidez sobre las instalaciones.

Varias dotaciones trabajaron durante horas para contener el fuego y evitar su propagación hacia viviendas linderas y otros sectores del predio. También se sumaron bomberos voluntarios y efectivos del destacamento local que acudieron a colaborar. Las tareas fueron encabezadas por el jefe del destacamento, Matías Alsua, quien participó activamente junto a su personal.

La Intendencia de Salto aportó maquinaria y funcionarios, mientras que el Comité de Emergencias coordinó acciones de apoyo en el lugar.

Afortunadamente no hubo personas lesionadas. El mercado ya había cerrado al momento del incendio y solo permanecía el sereno.

En diálogo con el operador del mercado Ítalo Tenca describió la situación como “una desgracia”, aunque destacó que “felizmente no hay que lamentar ninguna víctima, son pérdidas todas materiales”.

Sobre el origen del fuego, explicó que aún no hay certezas. “Versiones varias tenemos todavía… un bombero irá a determinar cuál fue la razón correcta concreta. Hay vecinos que dicen que hubo chispas en uno de los motores de las cámaras, pero no es fácil decir públicamente cuál es el motivo concreto”.

Según relató, el fuego se propagó rápidamente debido a los materiales del lugar. “Después que agarró todo lo que es madera, con la alta temperatura, fue devastador. No se pudo parar más. Terminó agarrando el poliuretano de las cámaras, explotaron algunos motores y eso hizo que la mitad de la infraestructura colapsara”.

Se estima que entre 10 y 12 puestos fueron afectados de forma directa, aunque la operativa total del mercado, que cuenta con más de veinte, quedó paralizada por riesgo estructural. “El resto igualmente no se va a poder trabajar adentro”, indicó.

El impacto económico es significativo. Tenca explicó que, al tratarse de un día fuerte de ventas, había gran cantidad de mercadería almacenada. “Había productores que habían llegado con pallets de tomate, morrón, mucha fruta que viene de Montevideo, las cámaras estaban llenas. Hay gente que tiene pérdidas del 100%”.

También señaló que muchos cajones y pallets vacíos en la zona de carga alimentaron el fuego, dificultando el trabajo de los bomberos, que permanecieron en el lugar hasta altas horas de la noche.

Más allá de los daños materiales, el operador subrayó la preocupación por las familias que dependen del mercado. “Es toda una cadena. No solo los puestos, también los productores y la gente que trabaja a diario. Por unos días se va a ver trastocado”.

Algunos trabajadores comenzaron a instalarse provisoriamente en el mercado lindero para mantener cierta operativa, aunque sin infraestructura adecuada. “Veremos en el correr de una semana cuál es la solución de fondo”, sostuvo.

Respecto a seguros, indicó que algunos operadores cuentan con cobertura, pero otros perderán todo. “Hay gente que va a perder el 100%. Anoche se veían escenas muy duras, gente llorando” señaló.

La Intendencia ya mantuvo contactos con los afectados y se prevén reuniones para analizar alternativas. En tanto, Bomberos continúa con las pericias para esclarecer las causas del incendio.

Mientras tanto, la prioridad pasa por recuperar la actividad y asistir a quienes vieron, en cuestión de minutos, consumido el trabajo de años.

