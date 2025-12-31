32.1 C
Salto
miércoles, diciembre 31, 2025

Incautan mercadería de contrabando y detienen a tres personas en San Antonio

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
12
Tiempo de lectura: 1 min.

Personal de la Prefectura Nacional incautó mercadería de contrabando y detuvo a tres personas este martes, tras un operativo de vigilancia en la zona de Las Cuevas de San Antonio, a la altura del kilómetro 339.200 del río Uruguay.

Según la información oficial, sobre la hora 13:00 los efectivos observaron una chalana de color verde que navegaba desde la costa argentina hacia territorio uruguayo, aparentemente cargada con bultos. Al aproximarse al lugar, constataron que cuatro hombres descendían la mercadería y la trasladaban a través de la maleza hasta una camioneta Chevrolet Corsa. En ese momento se logró detener a tres de los cuatro involucrados, mientras que uno logró darse a la fuga.

En el procedimiento se incautó el vehículo y un total de 17 bultos de mercadería, que contenían vestimenta variada, máquinas de afeitar y diez sillas playeras.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

Tomó intervención la Fiscalía de Feria de 4º Turno, a cargo del fiscal subrogante Dr. Agusto Martinicorena, quien dispuso mantener las detenciones, dar intervención a la Administración de Aduanas de Salto para la valoración y documentación primaria, tomar declaración bajo acta a los funcionarios actuantes y a los tres detenidos conforme al artículo 61 del Código del Proceso Penal, y coordinar la actuación de Policía Científica para la documentación del vehículo y la mercadería.

Asimismo, se resolvió la incautación formal de los bienes, que quedarán a disposición de Aduanas, y la comunicación del caso al fiscal de feria que continuará con las actuaciones, Dr. Carlos Rodríguez, a quien se informó telefónicamente sobre el hecho y los horarios de detención.

- espacio publicitario -Salto Grande es energía, talento y desarrollo

La Administración de Aduanas de Salto realizó una valoración primaria, estimando el valor comercial total —entre mercadería y vehículo— en $ 882.240.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/2ozj
Salto Totems
Diario EL PUEBLO CLASIFICADOS
EP.tv / EL PUEBLO On-line TV

NUESTRAS REDES

Administración

Horario:

  • Lunes a Viernes:
    8:00 a 12:00hs y de 15:00 a 19:00hs
  • Sábados:
    8:00 a 13:00hs
  • ENERO:
    7:30 a 12:30hs
Tel.: +(598) 473 34 133
Whatsapp: 099 813 241
Email: [email protected]
Dirección: 18 de julio 151, Salto (50000)

Envíenos un Mensaje

Comercial

Diego Monzón
Whatsapp: +598 98 700 004
Email: [email protected]

Redacción

Whatsapp: +598 92 281 124
Email: [email protected]

Adriana Martínez
Consejera Editorial Honoraria

Email: [email protected]

Dirección

Gustavo Boksar Cámpora

Tel.: +(598) 473 34 133 int 102
Email: [email protected]

¡Quiero leer EL PUEBLO! ¿Cómo hago?

© 2024+ Diario EL PUEBLO / LISECOR S.A. - v1.0.0 / Miembro de OPI / Depósito Legal