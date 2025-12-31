Incautan mercadería de contrabando y detienen a tres personas en San Antonio

Personal de la Prefectura Nacional incautó mercadería de contrabando y detuvo a tres personas este martes, tras un operativo de vigilancia en la zona de Las Cuevas de San Antonio, a la altura del kilómetro 339.200 del río Uruguay.

Según la información oficial, sobre la hora 13:00 los efectivos observaron una chalana de color verde que navegaba desde la costa argentina hacia territorio uruguayo, aparentemente cargada con bultos. Al aproximarse al lugar, constataron que cuatro hombres descendían la mercadería y la trasladaban a través de la maleza hasta una camioneta Chevrolet Corsa. En ese momento se logró detener a tres de los cuatro involucrados, mientras que uno logró darse a la fuga.

En el procedimiento se incautó el vehículo y un total de 17 bultos de mercadería, que contenían vestimenta variada, máquinas de afeitar y diez sillas playeras.

Tomó intervención la Fiscalía de Feria de 4º Turno, a cargo del fiscal subrogante Dr. Agusto Martinicorena, quien dispuso mantener las detenciones, dar intervención a la Administración de Aduanas de Salto para la valoración y documentación primaria, tomar declaración bajo acta a los funcionarios actuantes y a los tres detenidos conforme al artículo 61 del Código del Proceso Penal, y coordinar la actuación de Policía Científica para la documentación del vehículo y la mercadería.

Asimismo, se resolvió la incautación formal de los bienes, que quedarán a disposición de Aduanas, y la comunicación del caso al fiscal de feria que continuará con las actuaciones, Dr. Carlos Rodríguez, a quien se informó telefónicamente sobre el hecho y los horarios de detención.

La Administración de Aduanas de Salto realizó una valoración primaria, estimando el valor comercial total —entre mercadería y vehículo— en $ 882.240.

