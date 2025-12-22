Inauguraron obras de accesibilidad en Aguasol Hotel Termal de Termas del Daymán

- espacio publicitario -

Este lunes se llevó a cabo la inauguración de las obras de accesibilidad realizadas en Aguasol Hotel Termal, en Termas del Daymán, una iniciativa que refuerza el compromiso del establecimiento con la inclusión, la sustentabilidad y la calidad de la oferta turística del departamento.

Durante el acto, la directora del hotel, Flavia Lavecchia, agradeció a quienes hicieron posible la concreción de la obra y destacó que, para Aguasol, la infraestructura y el mantenimiento van de la mano de valores centrales como la accesibilidad, la inclusión y la sustentabilidad. Señaló que estos ejes forman parte de la identidad del hotel desde sus inicios y que se vienen desarrollando acciones vinculadas al cuidado del recurso termal, la optimización del uso del agua, la incorporación de energías renovables y el reciclaje de residuos. En ese marco, subrayó que el turismo del futuro está estrechamente ligado a prácticas responsables y sostenibles, así como a la inclusión laboral y al acceso universal.

Por su parte, el intendente de Salto, Carlos Albisu, valoró el camino recorrido por el Hotel Aguasol a lo largo de más de tres décadas y destacó su rol pionero dentro del complejo termal. Señaló que el establecimiento ha marcado rumbo en materia de hoteles más verdes, sustentables, inclusivos y accesibles, alineándose con las políticas que impulsa el Ministerio de Turismo.

- espacio publicitario -

Albisu remarcó que Aguasol es el primer hotel de Termas del Daymán en avanzar de forma integral en accesibilidad, y reafirmó el acompañamiento del Gobierno de Salto en un trabajo conjunto entre lo público y lo privado. En ese sentido, indicó que el crecimiento sostenido de Daymán exige que el Estado acompañe con infraestructura, saneamiento, mejoras ambientales, reciclaje y optimización de la caminería interna, tanto en el centro termal como en barrios aledaños como La Chinita y Jardines del Daymán.

Finalmente, el intendente sostuvo que el desarrollo turístico debe ir acompañado de accesibilidad segura y eficiente, articulando esfuerzos con el Gobierno Nacional y el sector privado. “Si a los emprendimientos les va bien, le va bien a la gente, y eso es clave para Salto”, expresó, señalando que esta inauguración es la primera de muchas que marcarán los próximos años en el crecimiento del destino termal.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/co33