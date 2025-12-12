Inauguraron el nuevo espacio del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales de Salto

- espacio publicitario -

El Gobierno de Salto presentó oficialmente el nuevo espacio físico del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED), una obra que fortalece la capacidad operativa, logística y de planificación del sistema de respuesta ante emergencias en el departamento. La actividad contó con la presencia de autoridades nacionales y departamentales, fuerzas policiales y militares, representantes institucionales y organizaciones de la sociedad civil.

Durante la presentación, el coordinador del CECOED, Aquiles Mainardi, expresó que al asumir la responsabilidad de conducir el Centro existía la convicción de que difícilmente se estaría inaugurando una obra de estas características, ya que habitualmente la atención pública sobre el CECOED se da en contextos críticos. Sin embargo, señaló que esa misma certeza también dejaba en claro la necesidad de contar con un espacio acorde a las funciones actuales y futuras del organismo, algo que fue oportunamente planteado al intendente y al secretario general.

Mainardi destacó que la concreción de este proyecto fue posible, en primer lugar, gracias a la capacidad del equipo de transmitir la importancia del trabajo que se realiza y la necesidad de contar con una infraestructura adecuada, y en segundo término por el compromiso del gobierno departamental.

- espacio publicitario -

Por su parte, el director nacional del Sistema Nacional de Emergencias (SINAE), Leandro Palomeque, manifestó su satisfacción por acompañar la inauguración de la nueva sede del CECOED Salto, destacando que el SINAE es un órgano descentralizado de articulación transversal que busca coordinar a los distintos organismos del Estado en todas las fases de la gestión del riesgo, desde la preparación y mitigación hasta la respuesta.

Palomeque señaló que esta inauguración se enmarca en la política de fortalecimiento de la descentralización impulsada a nivel nacional, particularmente en materia de gestión del riesgo a través de los Comités Departamentales de Emergencias. Remarcó además la importancia de invertir cada vez más en prevención y resiliencia, recordando que a nivel global la mayor parte de los recursos se destinan a la respuesta, cuando el desafío es equilibrar esa relación con mayor énfasis en la prevención.

El intendente de Salto, Carlos Albisu, quien preside el Comité Departamental de Emergencias, abrió su intervención expresando su reconocimiento a las autoridades nacionales y departamentales, a las instituciones, fuerzas vivas y organizaciones de la sociedad civil presentes. Señaló que el nuevo espacio representa un avance significativo para el funcionamiento cotidiano del CECOED, al ofrecer mejores condiciones para el desarrollo de las tareas, facilitar la planificación y optimizar el trabajo conjunto de los equipos que intervienen en la gestión del riesgo.

Albisu indicó que la concreción de esta obra es el resultado de un esfuerzo sostenido orientado a mejorar el servicio público que se brinda a la comunidad y destacó especialmente el profesionalismo, la dedicación y el sentido de responsabilidad del equipo del CECOED, a quienes definió como pilares esenciales del sistema departamental de emergencias.

El jefe comunal subrayó además la importancia de la articulación permanente con el SINAE, las direcciones de la Intendencia y los distintos organismos públicos e instituciones, señalando que ese trabajo conjunto amplía las capacidades y permite construir respuestas más integrales en beneficio de la población. Finalmente, afirmó que la inauguración de este nuevo espacio reafirma el compromiso de seguir consolidando un departamento preparado, organizado y dispuesto a cuidar a su gente.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/i7ah