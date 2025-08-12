Impulsando el desarrollo empresarial en el norte del país: Carlos Albisu participó en la apertura del Foro de Negocios 2025 en Salto

- espacio publicitario -

Salto se convirtió este martes en el epicentro del desarrollo empresarial del norte de Uruguay con la realización del Foro de Negocios 2025, organizado por el Centro Comercial e Industrial de Salto junto a la Cámara Uruguaya de Franquicias y con el apoyo de la Intendencia de Salto.

El evento buscó promover el clima de negocios, generar oportunidades de inversión, impulsar el emprendedurismo y fortalecer el ecosistema empresarial local y regional.

Un punto de inflexión para Salto

En el acto de apertura participaron el intendente de Salto, Dr. Carlos Albisu; el Cr. Guillermo Luzardo, presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto; el Sr. Matías Mezzottoni, presidente de la Cámara Uruguaya de Franquicias; y el Sr. Marcos Huayec, presidente de la Comisión de Finanzas del Centro Comercial e Industrial de Salto.

Luzardo destacó que este foro “no es simplemente un evento más dentro de la agenda institucional, sino una instancia que marca un antes y un después para nuestro departamento”. Afirmó que la meta es convertir a Salto en un referente de inversión e innovación, transformando el foro en una tradición anual que genere más empleo y desarrollo.

Por su parte, Huayec remarcó que la concreción de este espacio responde a una demanda histórica del sector empresarial: contar con un punto de intercambio de alto nivel. “Queremos que cada participante se lleve una idea, una experiencia o la motivación para iniciar un nuevo emprendimiento o invertir en Salto”, expresó.

Mezzottoni subrayó la importancia del modelo de franquicias por su transparencia, respaldo y eficacia comprobada, y resaltó el valor del trabajo en equipo y del networking para expandir contactos y conocimientos.

Compromiso del gobierno departamental

El intendente Albisu felicitó al Centro Comercial por sus 120 años y reafirmó el respaldo de la Intendencia al sector: “Tenemos un potencial gigantesco y debemos aprovechar nuestra ubicación estratégica como hub de negocios y logístico para el país y la región”.

El Foro de Negocios 2025 contó con expositores y conferencistas de primer nivel que abordaron temas clave para el crecimiento empresarial, consolidando a Salto como referente económico del interior del país.



