Impulsan concurso para visibilizar bandas de rock salteñas

La Secretaría de Juventud del Gobierno de Salto anunció la puesta en marcha de un Concurso de Bandas de Rock con el propósito declarado de promover y dar visibilidad al talento musical local, especialmente entre los jóvenes del departamento. Según informó el propio organismo, la iniciativa busca generar un espacio de expresión y difusión para artistas emergentes que quieran hacer escuchar su música y ganar proyección en la escena cultural salteña.

El certamen está dirigido a bandas integradas por jóvenes residentes en Salto, que cuenten con propuestas propias y deseen formar parte de una experiencia artística y formativa. Desde la organización se destacó que la convocatoria no solo apunta a la competencia, sino también al intercambio y al fortalecimiento del movimiento rockero local.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el jueves 13 de febrero a las 16:00 horas. Quienes estén interesados en participar podrán obtener más información y realizar su postulación contactándose con la Secretaría de Juventud a través del correo electrónico [email protected], llamando al 4732 7997 o enviando un mensaje por WhatsApp al 099 648 922.

La Secretaría de Juventud insistió en invitar a todas las bandas del departamento a sumarse y aprovechar esta oportunidad de difusión y participación artística, en un contexto donde la música joven busca nuevos escenarios y públicos.

