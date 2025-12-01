Esta foto recorrió el mundo y no solo lo atinente al fútbol y sus repercusiones. Sucede que se ha transformando en una síntesis o muestrario de lo que un atleta puede alcanzar, en este caso futbolista él. Se trata de DANILO, el jugador de Flamengo que con este cabezazo de gol, terminó siendo pasaje de la nueva consagración del equipo carioca. Flamengo accede a la Copa Libertadores de América, por cuarta vez en la historia. ¿Qué elevación de Danilo, a la hora de imponerse en esta batalla aérea? Imponente por donde se lo mire. Si de Danilo se trata, alcanzó un logró no fácil de alcanzar, desde el momento que se convirtió en el primer jugador bi campeón de Copa Libertadores y Champions League. Con Real Madrid en 2016 y 2017. Con Santos, campeón de la Libertadores en 2011 y Flamengo en 2025. Un ganador en toda la línea y ese frentazo….¡con honores eternos!.

Liga de Fútbol Sénior: Salto Nuevo, el quellenó la canasta: 8-0

Mientras Unión Don Atilio ganó los puntos ante Libertad, lo de Salto Nuevo resultó demoledor en la nueva fecha de la Liga de Fútbol Sénior, llegando a ocho goles en su partido ante River Plate. En tanto Círculo Policial ganó sin jugar por la ausencia de Ferro Carril. Los partidos que no faltaron en las cuatro divisionales y la fecha que vendrá. Un todo para tener en cuenta.

- Advertisement -

¿Y los jugadores con el préstamo que se vence?

En página 15 de esta misma edición, el presidente de la Liga Salteña de Fútbol, Luis Alberto Arreseigor plantea una serie de opciones (fechas), para lo que puede constituir la finalización del Campeonato Salteño en la Divisional «A». A su vez, al paso del día, contactos que no han faltado y puentes informativos que se tienden en aras de un futuro que no sabe muy bien cual es. Hecho real es que se apunta a jugadores que integran determinados planteles en calidad de préstamo hasta el 31 de diciembre. Si el torneo finaliza después de esa fecha (todo es posible), tendrá que gestionarse una extensión del préstamos. Igualmente otra cuestión surge: futbolistas que no son del medio y que tiene programado el retorno a sus ciudades de orígen, algunos días antes de las tradicionales celebraciones de fin de año. La problemática se incrusta en la realidad, entre vaivenes deportivos y también humanos.

Ceibal Máster: ¡marca registrada de campeón!

Sábado a la tarde, para la conclusión del Campeonato Salteño de fútbol Máster, con un nuevo triunfo de Ceibal en esta oportunidad fue 7 a 1 ante Ferro Carril. De acuerdo al apunte informativo transmitido a EL PUEBLO, dos goles de Sergio Cardozo y dos de Juan Carlos Irrazábal y los restantes de José Enrique García (Joselo), A. Fraga y R. Telechea. Para consignar la condición de Ceibal Campeón Invicto, habiendo ganado todos los trofeos que se disputaron a lo largo de toda la temporada. La foto derivada desde CEIBAL COMISIÓN. Del plantel y las copas. Es verdad: la marca registrada de este inapelable rey.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/wsw9