IME sube 3,8% y marca máximo de temporada en Australia

Con aumento de 32 centavos, el IME cerró a US$ 9,83
El Indicador del Mercado del Este (IME) registró una suba de 56 centavos australianos (3,8%), cerrando la pasada semana en 15,14 dólares por kilo base limpia, mientras que en dólares estadounidenses, el IME subió 32 centavos (3,4%) hasta 9,83 dólares.
El mercado lanero australiano mantuvo su recuperación durante las últimas dos semanas. El destaque de esta semana fue un precio récord de temporada que no se veía desde 2012: se alcanzaron 428 dólares australianos por kilo en base sucia, el equivalentes a unos 278 dólares estadounidenses por kilo, para un lote de vellón de 12,9 micras, vendido en Sydney.
En comparación con el año pasado, el volumen ofertado continúa siendo inferior, con una caída del 5,9%, lo que evidencia un ajuste sostenido en la oferta. De todas formas, esta semana la oferta aumentó levemente respecto a la anterior, ya que los productores reaccionaron a la suba registrada la semana pasada, los mismos también mostraron buena confianza en el nivel de precios, lo que se reflejó en una alta tasa de colocación de la oferta (96,4%).
Para esta semana, se proyecta una oferta superior a 40.500 fardos, que serán puestos a la venta en los tres centros durante los días martes y miércoles.