IME cierra el año un 30% por encima de como arrancó

La última semana de ventas de lana en Australia en 2025 cerró con leves variaciones y un mercado estable, marcando el final de la primera mitad de la zafra 2025/26 y el inicio del tradicional receso de tres semanas por las fiestas de fin de año. Así lo indicó Josefina Sanguinetti, referente del área de Mercados del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).

El Indicador del Mercado del Este (IME) registró una baja mínima de 1 centavo australiano (-0,1%), cerrando la semana en AU$ 15,41 por kilo base limpia. En dólares estadounidenses, el indicador descendió 2 centavos (-0,2%), ubicándose en US$ 10,21, en un contexto donde el dólar australiano se depreció frente al estadounidense.

Pese a este leve ajuste, Sanguinetti destacó que el cierre fue tranquilo y sin sobresaltos, algo especialmente relevante en una semana que suele ser inestable debido al receso de tres semanas que frena la operatoria, el movimiento de lana y reduce la liquidez de muchos participantes del mercado.

Oferta alta y demanda activa

Durante la última semana se ofertaron 38.265 fardos, de los cuales se vendió el 92,9% (35.563 fardos), confirmando una demanda activa pese al aumento del volumen, que se mantuvo cercano a los 40.000 fardos por segunda semana consecutiva.

En Sydney, los 5.694 fardos de vellón Merino presentaron un promedio de 18,50 micras y 2,1% de contenido vegetal, mientras que en Melbourne se ofertaron 9.005 fardos, con un promedio de 18,62 micras y 1,2% de vegetales.

Los principales compradores de vellón Merino fueron Techwool Trading (23,1%), Sequoia Materials (13,4%), Tianyu Wool (13,3%) y PJ Morris Wools (11,9%), lo que reafirma el interés sostenido por lanas finas de buena calidad.

Calidad: premios y castigos bien marcados

Según explicó Sanguinetti, los cambios de precios entre distintos diámetros y calidades fueron menores, pero las primas y descuentos siguieron muy atados a la calidad de la oferta. Entre los factores más determinantes se destacaron: Posición de quiebre del vellón Merino (POBM); Coeficiente de Variación de Hauter (CVH) y Resistencia de la mecha (Nkt).

En esta época del año, el quiebre medio del vellón suele aumentar, impactando en el CVH, indicador que mide la variabilidad del largo de la fibra tras el peinado. Un CVH bajo se asocia a hilos más parejos y resistentes, mientras que valores altos generan mayor variabilidad y, por ende, castigos de precio.

A esto se suman otros atributos que el mercado continúa valorando, como el rendimiento al lavado, la certificación (orgánica, RWS) y el estatus con o sin mulesing, factores que pueden marcar diferencias de varios centavos entre lotes.

Balance anual muy positivo

Más allá del ajuste semanal, el balance del año es claramente positivo. El IME abrió 2025 en AU$ 11,88 y cerró en AU$ 15,41, lo que representa una suba de AU$ 3,53 centavos australianos, equivalente a un aumento del 30%.

En dólares estadounidenses, el indicador pasó de US$ 7,34 a US$ 10,21, con un incremento de US$ 2,87 centavos, es decir, una suba del 39% en el año.

Expectativas y mercado local

De cara a 2026, las expectativas son de continuidad en los niveles actuales, impulsadas principalmente por la menor disponibilidad de lana en Australia, una situación que, según las proyecciones, persistirá en el corto y mediano plazo. La recuperación del stock ovino podría demorar entre 18 y 24 meses, lo que limita un aumento significativo de la oferta.

En el mercado local, la actividad se mantiene firme. Se siguen concretando negocios en la mayoría de los diámetros, con especial dinamismo en lanas finas entre 19 y 22 micras, donde los lotes con certificación logran premios adicionales. En los últimos días, muchos operadores se concentraron en retirar lanas ya vendidas desde los galpones para ingresarlas a planta antes de fin de año.

Los remates en Australia se retomarán el 13 de enero, mientras que la normalización plena de la actividad se espera hacia fines de ese mes.

