Ignacio Tedesco asumió la presidencia de la Sociedad de Criadores de Corriedale del Uruguay

En las últimas jornadas se realizó la Asamblea Anual de Socios de la Sociedad de Criadores de Corriedale del Uruguay, instancia en la que se concretó el recambio de autoridades para el nuevo período. Rafael Elhordoy dejó la presidencia de la gremial y asumió el Dr. Ignacio Tedesco como nuevo titular.

“Es un honor poder presidir esta gremial tan importante para la producción ovina del país, que ha hecho historia cumpliendo 90 años este año. La verdad que es un honor y estamos con muchas ganas y mucha fuerza para seguir trabajando”, expresó Tedesco en diálogo con nuestro medio.

El nuevo presidente destacó que el Corriedale atraviesa un momento alentador, tanto por el contexto del mercado como por el trabajo acumulado en genética y producción. “Arrancamos en un momento muy bueno para el futuro ovino, con un precio de la carne casi histórico, con entradas ágiles a los frigoríficos, y con un mercado lanero que muestra movimientos y ventas”, señaló.

Sobre la lana, Tedesco remarcó que lo más importante hoy es la demanda. “Hay ventas, el productor llama a la barraca y las barracas se interesan por el lote. Después están las diferencias de precios según la finura, pero lo importante es que hay interés por los lotes y eso entusiasma para arrancar una nueva zafra de reproductores”.

Consultado sobre la tendencia a afinar la lana, el presidente fue claro: “El tema de afinar no tiene piso, se puede afinar todo lo que más se pueda, sin perder las características de la raza Corriedale, que es muy estable y probada tanto en épocas lluviosas como secas”.

En ese sentido, destacó el uso de tecnología y evaluación genética. “La Sociedad viene trabajando hace mucho tiempo con EPDs y ahora se va a empezar a enriquecer con genotipados, junto con INIA y el SUL. La idea es seguir afinando sin perder peso de vellón ni la parte carnicera, que hoy también marca una diferenciación”.

Tedesco subrayó que la fortaleza del Corriedale está en su equilibrio productivo. “El cordero pesado, los cuartos múltiples y que es una raza muy mellicera, que cría muy bien dos o tres corderos, hacen una diferencia en la ecuación productiva”, afirmó, destacando además que se han registrado ventas de lanas Corriedale “a valores de hasta 6 dólares con finura baja”.

Respecto al balance del año, sostuvo que el 2025 deja señales positivas. “Arrancamos con dificultades en la lana y con precios bajos del cordero, pero el mercado se fue acomodando”. A nivel internacional, resaltó las exportaciones de genética: “La Sociedad ha tenido exportaciones a Perú y este jueves mismo se fueron nueve carneros. Ya es la quinta o sexta exportación que se hace después del Congreso, y eso nos deja muy contentos”.

También mencionó la visita de productores colombianos y el trabajo en eficiencia productiva. “La Sociedad ya es el tercer año que realiza el concurso de eficiencia de conversión y emisión de gas metano, y eso genera interés de otros países que vienen a ver lo que se está haciendo en Uruguay”.

De cara a la próxima zafra, Tedesco se mostró optimista. “La idea es vender, que los reproductores lleguen al campo y que se encarne la mayor cantidad de ovejas posible. Todas las razas tienen su lugar, pero lo importante es trabajar en conjunto por la producción ovina, que es muy importante para el país y para el arraigo rural”.

Finalmente, señaló que el contexto de precios es un estímulo clave, aunque advirtió sobre problemas estructurales pendientes. “Poder vender la producción a buenos precios es el principal incentivo. Después están temas como el abigeato y los ataques de perros, que han hecho que muchos productores dejen de producir ovino y que siguen sin resolverse”.

