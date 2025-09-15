back to top
Hurtos, siniestro de tránsito y dos detenidos

Policiales Generico
Planilla de aguas caídas
Precipitaciones registradas en las últimas 24 horas:

  • Belén: 7 mm
  • Colonia Lavalleja: 9 mm
  • Constitución: 9 mm
    En las demás localidades no se registraron lluvias.

Daños y hurto en frigorífico

A la hora 16:07 de ayer, en Ruta 3 casi Av. Manuel Oribe, una persona mayor de edad denunció que desconocidos causaron daños y robaron cables desde un galpón. Los mismos fueron recuperados por la víctima, mientras los responsables se dieron a la fuga. La Policía trabaja en el caso.

SOL - Calidez en compañía

Siniestro de tránsito

Próximo a la hora 17:00 de ayer, en la intersección de Av. Julio Delgado y Diego Lamas, se produjo un siniestro de tránsito entre un auto y una moto. El conductor del birrodado resultó lesionado. Fue asistido en el lugar por una Unidad Cardiorrespiratoria Móvil y el médico diagnosticó en forma primaria: “politraumatizado, posible fractura en miembro inferior derecho”, siendo trasladado al C.A.M. Actuó la Brigada Departamental de Tránsito.

Detenido por incumplir medidas cautelares

A la hora 17:15 de ayer, personal policial concurrió a Av. Orestes Lanza al 1500 por una persona que incumplía medidas de prohibición de acercamiento. En el lugar, una mujer mayor de edad denunció que su expareja se encontraba en su domicilio pese a tener restricción vigente. El hombre fue detenido. Intervino la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género.

Detenido por lesiones personales

A la hora 03:40 de esta madrugada, una persona llamó al 9-1-1 denunciando que en calle Diego Lamas al 700 su vecino se encontraba violento e intentó agredir a una mujer. Una vez en el lugar, la denunciante informó que el hombre había intentado atropellar a su pareja, y al ser retenido por otras mujeres terminó agrediendo a dos de ellas. Las lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial. El detenido quedó a disposición de Fiscalía.

.
